Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
|
31.12.2025 14:28:00
Berkshire Hathaway: Warren Buffet zieht sich diese Woche zurück
Warren Buffetts aufgebauter Konzern steht vor einer neuen Führungsära. Nach Jahrzehnten übergibt der wohl berühmteste Investor der Welt schrittweise das Ruder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
