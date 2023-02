Berkshire Hathaway-Aktie mit Gewinn: Warren Buffetts Berkshire Hathaway steigert operativen Gewinn und Bargeldbestände

Der operative Gewinn von Berkshire Hathaway belief sich im Schlussquartal 2022 auf 6,709 Milliarden US-Dollar. Damit schlug sich die Investmentgesellschaft von Warren Buffett schlechter als im Vorjahreszeitraum, als noch ein Betriebsergebnis in Höhe von 7,285 Milliarden US-Dollar in den Berkshire-Büchern stand.

Für das Gesamtjahr wies Berkshire Hathaway Umsätze in Höhe von 302,089 Milliarden US-Dollar aus. Im Geschäftsjahr 2021 hatten diese noch 276,094 Milliarden US-Dollar betragen. Das Betriebsergebnis stieg von 27,455 Milliarden US-Dollar auf 30,793 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von über zwölf Prozent.

Buffetts Aktienrückkäufe im Fokus

Im vierten Quartal 2022 steckte das Orakel von Omaha 2,855 Milliarden US-Dollar in Aktienrückkäufe und damit weniger als im Vorjahreszeitraum (6,9 Milliarden US-Dollar). Die viel beachteten Barbestände von Berkshire Hathaway beliefen sich zum Jahresende auf 128,651 Milliarden US-Dollar. Zu Ende September hatten sie noch bei 109 Milliarden US-Dollar gelegen. Warren Buffett und sein Berkshire-Vize Charlie Munger hatten in der jüngeren Vergangenheit die hohen Cash-Reserven immer wieder damit begründet, dass es momentan einfach nichts gebe, was sie kaufen könnten.

Buffetts Brief an Berkshire-Aktionäre

In seinem vielbeachteten Aktionärsbrief machte der Altmeister einmal mehr deutlich, dass er seiner Investmentstrategie treu bleiben möchte: "Was die Zukunft betrifft, wird Berkshire neben einer breiten Palette von Unternehmen immer eine Schiffsladung an Bargeld und US-Schatzwechseln halten", so der 92-Jährige.

Die Berkshire-Aktie schloss an der NYSE mit einem Plus von 0,27 Prozent bi 304,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at