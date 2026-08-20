HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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20.08.2026 20:11:20
Berlin's Russian House: A hub for propaganda and espionage?
The Russian House stands in the heart of Berlin. Critics have long said it's being used to spread propaganda for Putin's Russia. Now, French authorities have said it is being used by the Kremlin for espionage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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