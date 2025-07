Bernstein: Diese Aktien von Einzelhändlern könnten von Konsumtrends profitieren

• Einzelhandelsumsätze in den USA zuletzt besser als erwartet• US-Einzelhändler machen sich um Zölle anscheinend wenig Sorgen• Bernstein-Analysten optimistisch für ausgewählte Einzelhandelsaktien

Die Verschiebung des makroökonomischen Umfelds hat womöglich eine "Flucht in Value-Titel" ausgelöst. Diese Meinung vertraten laut "Investing.com" jedenfalls Bernstein-Analysten in einer Mitteilung an ihre Kunden. In diesem Zusammenhang verwiesen sie darauf, dass beispielsweise Dollar General (DG) und Dollar Tree (DLTR) im bisherigen Jahresverlauf eine Outperformance von etwa 45 bzw. 25 Prozent erzielen konnten.

Zukunftspotential bei US-Einzelhändlern

Auch mit Blick auf die Zukunft sieht das US-Analysehaus Bernstein Research weiterhin Investmentchancen bei einigen ausgewählten US-Einzelhandelsunternehmen. Die Analysten rechnen nämlich damit, dass die zollbedingte Volatilität des Jahres 2025 in der zweiten Jahreshälfte klareren Verbrauchertrends und einer operativen Differenzierung weichen wird.

"Wir erwarten, dass Einzelhändler mit Preisführerschaft (z.B. WMT) und/oder überzeugenden Eröffnungspreisangeboten (z.B. DG, DLTR) im zweiten Halbjahr weiterhin von Trade-Downs profitieren werden", wird aus der Kundenmitteilung zitiert.

Dollar General beseitigt Probleme

Auf Sicht sechs bis neun Monate sehen die Bernstein-Analysten Aufwärtspotenzial insbesondere bei Dollar General, obwohl die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits kräftig gestiegen ist. Doch aufgrund selbst verschuldeter Probleme liege die Aktie "immer noch unter ihren historischen Niveaus". Aber "sobald die Turnaround-Strategie Früchte trägt, sehen wir viele Möglichkeiten zur Erholung der Bruttomarge, die vom Konsens noch unterschätzt werden", hieß es weiter.

Walmart mit Potential bei E-Commerce

Auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahren bevorzugen die Bernstein-Analysten hingegen Walmart (WMT) und verwiesen dazu auf die unterschätzte Profitabilität im E-Commerce sowie den potenziellen Börsengang der indischen Beteiligungen. "Wir sehen von hier aus ein zusätzliches Aufwärtspotenzial, wenn es WMT gelingt, die Dynamik seiner Marktanteilsgewinne aufrechtzuerhalten und/oder bei der Steigerung der E-Commerce-Rentabilität besser abzuschneiden", schrieben die Experten.

US-Einzelhandelsumsätze überraschen positiv

In der ersten Jahreshälfte hatte US-Präsident Donald Trump mit seiner erratischen Handelspolitik für viel Unruhe in der Wirtschaft und an den Börsen gesorgt. Doch laut den Bernstein-Analysten halten "die meisten Einzelhändler das derzeitige Zollniveau für überschaubar".

Die wenige Tage später veröffentlichten Daten des Handelsministeriums zu den US-Einzelhandelsumsätzen scheinen dies zu bestätigen. Demnach wuchsen die Erlöse im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent an, nachdem sie im Mai noch um 0,9 Prozent gefallen waren. Volkswirte hatten im Schnitt nur ein Plus von 0,1 Prozent erwartet.

Nach zahlreichen Kehrtwenden Trumps hat bei den Marktteilnehmern ein gewisser Gewöhnungseffekt Einzug gehalten - kaum jemand nimmt seine Drohungen im Handelskonflikt noch ernst. In den USA hat sich als Formel für seine zahlreichen Rückzieher sogar schon das Akronym "TACO" (Trump always chickens out) etabliert.

Redaktion finanzen.at