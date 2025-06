NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach einem Aktionärstreffen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 112 US-Dollar belassen. Christopher Horvers berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem von einem Treffen mit dem Finanzchef David Rainey. Ein wichtiges Fazit sei, dass sich die Verbrauchernachfrage weiterhin gesund entwickele und die anfänglichen tarifbedingten Preiserhöhungen bisher gut verkraftet würden./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 09:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 09:01 / BST



