Montagshandel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Schlussendlich agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 44 323,07 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 17,859 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,518 Prozent auf 44 571,68 Punkte an der Kurstafel, nach 44 342,19 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 44 311,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 44 601,85 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 42 206,82 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 21.04.2025, mit 38 170,41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40 287,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 4,04 Prozent auf 42,49 USD), Nike (+ 2,14 Prozent auf 74,02 USD), Amazon (+ 1,40 Prozent auf 229,30 USD), Home Depot (+ 1,01 Prozent auf 310,15 EUR) und Walmart (+ 0,65 Prozent auf 95,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil American Express (-1,62 Prozent auf 302,97 USD), Travelers (-1,03 Prozent auf 263,24 USD), Caterpillar (-0,88 Prozent auf 410,07 USD), Merck (-0,81 Prozent auf 79,31 USD) und NVIDIA (-0,60 Prozent auf 171,38 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 28 998 150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,613 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at