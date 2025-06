NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 102 auf 103 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Tenor des Managements habe jenem aus der Telefonkonferenz zum ersten Quartal Mitte Mai entsprochen, schrieb Steven Shemesh in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Veranstaltungen der jährlichen Mitarbeiter-Woche (Associates Week). Das Kursziel passte er an die aktuellen Wechselkursveränderungen an./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2025 / 21:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 00:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.