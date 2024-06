Bernstein Research bescheinigt Outperform für Siemens-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 222 Euro auf "Outperform" belassen. Es gebe seit dem Bericht zum zweiten Geschäftsquartal nichts Neues, schrieb Analyst Nicholas Green in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Die Münchner rechneten bis zum Jahresende nicht mit einer Erholung in China. Die langfristigen Triebfedern der Anlagestory blieben aber intakt.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens-Aktie konnte um 14:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 172,72 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 28,53 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 500 208 Siemens-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 4,5 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 08.08.2024 wird Siemens Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

