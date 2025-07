Bernstein Research: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für den Welthandel das wohl volatilste Quartal "seit Menschengedenken" gewesen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Das Marktvolumen dürfte dennoch im niedrigen einstelligen Bereich gestiegen sein, während die Seefrachtraten im Schnitt niedriger ausfallen dürften. Er betonte, das Umfeld bleibe wegen der unklaren US-Zollpolitik weiterhin höchst unsicher.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,19 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 9,72 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 214 538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 21,2 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 06:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 06:19 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.