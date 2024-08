Bernstein Research: Underperform für Siemens Energy-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern zeige anhaltende Stärke im Bereich Netztechnologie und habe den Free-Cashflow-Ausblick angehoben, lobte Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 11:27 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 24,49 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 38,75 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1 549 102 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 stieg die Aktie um 104,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

