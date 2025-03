NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Im Gas-Bereich hätten die Münchner im Vorjahr 31 Prozent ihrer Umsätze erzielt, schrieb Analyst Ajay Patel am Montag mit Blick auf die Sondierungspläne von Union und SPD, bis 2030 Gaskraftwerke mit 20 Gigawatt Leistung zu errichten. Er sieht darin zusätzliche Wachstumstreiber ab 2028. Die Bewertungslücke zu GE Vernova dürfte seiner Ansicht nach kleiner werden./ag/tih



