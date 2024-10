Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Die Aussagen auf dem Kapitalmarkttag zur Sparte Life Science hätten zuversichtlich gestimmt, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu komme die Anhebung der Prognose für Electronics. Dies zusammen sollte die Entwicklung im Jahr 2025 in Richtung der mittelfristigen Wachstumsziele der Darmstädter bringen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 15:33 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 165,25 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 6,51 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 100 773 Merck-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 16,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 12:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 12:32 / UTC



