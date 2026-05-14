CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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14.05.2026 18:05:00

Better Datacenter Stock: CoreWeave (CRWV) or Nebius (NBIS)?

CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius (NASDAQ: NBIS), both providers of AI infrastructure services, have generated impressive returns over the past 12 months. CoreWeave's stock has risen nearly 70%, while Nebius' shares have rallied more than 510%.Both stocks attracted a stampede of bulls as the AI market rapidly expanded. But should you buy either of these high-flying AI datacenter stocks right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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