EOG Resources Aktie

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WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

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24.03.2026 14:30:00

Better Dividend Stock: ConocoPhillips vs. EOG Resources

Despite all the volatility in crude prices, the oil industry can be a great place to find high-quality dividend stocks. Oil companies typically offer above-average dividend yields, and many have strong records of dividend growth. Two top oil dividend stocks are ConocoPhillips (NYSE: COP) and EOG Resources (NYSE: EOG). They currently have attractive dividend yields (2.6% for ConocoPhillips and 2.9% for EOG Resources, both more than double the S&P 500's 1.2% yield). Here's a look at which oil company is the better dividend stock to buy right now. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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