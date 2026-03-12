Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
12.03.2026 09:00:00
Better Growth Stock: SoFi Technologies vs. Nu Holdings
One of the most exciting secular trends has been the intersection of financial services and technology, otherwise known as fintech. There might be no two companies that are riding the wave quite like SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) and Nu Holdings (NYSE: NU). Investors are winning, with the former's shares rising almost 190% in the past 36 months (as of March 10), while the latter's shares are up about 260%.Between these two growth stocks, which one presents the better buying opportunity right now?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Nu Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Nu Holdings
|12,13
|-3,01%
|SoFi Technologies
|15,35
|-3,68%
