Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
05.11.2026 16:15:00
Better Space Stock: Rocket Lab vs. AST SpaceMobile (Hint: It Comes Down to Dilution)
The space race is losing steam. Businesses related to the space economy have seen their stock prices falter, including AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), with the former down 72% from its highs and the latter down 66%.
Both businesses have ambitious plans to capture future economic value from the growing space economy. Which one is the better buy for your portfolio today? Ultimately, it comes down to revenue, cash burn, and share dilution. Here's why.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comes S.A.
Analysen zu Comes S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|28,95
|7,42%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|47,35
|14,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.