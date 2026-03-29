Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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29.03.2026 15:30:00
Better Space Stock: Rocket Lab vs. Redwire
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) sure lived up to its name this week, rocketing more than 10% on Wednesday after NASA Administrator Jared Isaacman unveiled his new "Ignition" plan to build a base on the moon.On Tuesday, March 24, NASA announced its plans for launching dozens of uncrewed rockets to put cargo and science experiments on the moon. Artemis-crewed space launches will begin this year, and the launch pace will accelerate to two launches per year shortly thereafter. The price tag for all this is $20 billion.As investors digested the details of Tuesday's announcement, they were left with visions of big stock profits dancing in their heads. By Wednesday, the buying frenzy was in full force, with multiple space stocks soaring by double digits. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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