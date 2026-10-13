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WKN: 882336 / ISIN: NZTELE0001S4

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13.10.2026 15:20:53

Better Telecom Stock: AT&T vs. Verizon Communications

For decades, AT&T (NYSE:T) and Verizon Communications (NYSE:VZ) have fought for dominance in the American wireless landscape. As both companies pivot toward deep fiber integration and 5G expansion, choosing between them remains a key decision for value-oriented investors.

While both enterprises provide essential connectivity, AT&T has recently shed non-core media assets to focus on its network. Verizon, conversely, has leaned into aggressive acquisitions to bolster its broadband capabilities. This comparison explores which strategy is creating more value for shareholders today.

AT&T provides integrated telecommunications and technology services, specifically focusing on its nationwide 5G wireless and fiber broadband networks. The company operates in the competitive landscape of communication stocks, serving a massive base of consumer, business, and government customers. In a significant move to simplify its business, AT&T completed the sale of its remaining stake in DIRECTV to TPG (NASDAQ:TPG) in July 2025.

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Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs) 4,74 -0,42% Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs)
Verizon Inc. 38,77 1,37% Verizon Inc.
Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 16 810,00 -10,20% Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs

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