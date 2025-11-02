Beyond Meat Aktie

WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

Beyond Meat Stock Crushed Nvidia Last Week. But Does That Make the Meme Stock a No-Brainer Buy Today?

For the last three years, investors have been bombarded with storylines about the rise of artificial intelligence (AI) and which companies are leading the charge in this new technology revolution.At the center of the AI narrative is semiconductor powerhouse Nvidia (NASDAQ: NVDA), whose graphics processing units (GPUs) are considered the gold standard for building generative AI applications. The number of stocks that have managed to consistently outperform Nvidia throughout the AI boom is extremely limited.Last week, however, the chip leader's share price performance was completely overshadowed by another member of the Nasdaq. Perhaps ironically, though, it was not a technology company that generated these superior gains. Of all available opportunities, Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock crushed Nvidia last week.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
