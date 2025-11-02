Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
02.11.2025 09:14:00
Beyond Meat Stock Crushed Nvidia Last Week. But Does That Make the Meme Stock a No-Brainer Buy Today?
For the last three years, investors have been bombarded with storylines about the rise of artificial intelligence (AI) and which companies are leading the charge in this new technology revolution.At the center of the AI narrative is semiconductor powerhouse Nvidia (NASDAQ: NVDA), whose graphics processing units (GPUs) are considered the gold standard for building generative AI applications. The number of stocks that have managed to consistently outperform Nvidia throughout the AI boom is extremely limited.Last week, however, the chip leader's share price performance was completely overshadowed by another member of the Nasdaq. Perhaps ironically, though, it was not a technology company that generated these superior gains. Of all available opportunities, Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock crushed Nvidia last week.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Beyond Meatmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Beyond Meat-Aktie mit starken Kursschwankungen: Anhaltende Geschäftskrise trotz Walmart-Deal (finanzen.at)
|
29.10.25
|Volatilität bei Beyond Meat: Wie sich der Walmart-Deal und die vorläufigen Zahlen auf die Aktie auswirken (finanzen.at)
|
27.10.25
|Beyond Meat: Meme-Hype um Aktie - Analysten warnen vor Risiko (finanzen.at)
|
24.10.25
|Beyond Meat-Aktie: Analysten alarmiert (finanzen.at)
|
23.10.25
|Beyond-Meat-Aktie schwankt heftig - was Anleger jetzt wissen müssen (finanzen.net)
|
22.10.25
|Kurssprung bei Beyond Meat: Aktie profitiert von Walmart-Partnerschaft und Short Squeeze (finanzen.at)
|
21.10.25
|Beyond Meat-Aktie mit extremen Kursschwankungen - was steckt dahinter? (finanzen.at)
|
13.10.25
|Beyond Meat-Aktie mit dramatischem Kurssturz: Schuldenrestrukturierung verunsichert Anleger (finanzen.at)
Analysen zu Beyond Meatmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|1,48
|2,43%
|NVIDIA Corp.
|176,60
|0,54%
