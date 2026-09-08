WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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08.09.2026 14:07:33
Big Chicken: How chicken conquered the world
The race to produce ever-cheaper chicken is transforming global farming and trade — at a cost to animal welfare and human healthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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