BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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28.04.2026 21:36:30
Bill Ackman hits lowest end of target in second IPO push
The combined listings for Pershing Square have raised about $5bn after an initial range set as high as $10bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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