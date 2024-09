BioNTech-Aktie nach Kurszielerhöhung durch JPMorgan klar im Plus

Nach mehreren Studienergebnissen auf der ESMO-Konferenz äußerte sich Analystin Jessica Fye in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar besonders beeindruckt vom Antikörper BNT327. Wie Moderna müsse sich BioNTech neben Covid-Impfstoffen breiter aufstellen, so die Expertin. Mit dem Krebsantikörper BNT327 könne dies in der zweiten Hälfte der Dekade gelingen.

Nach dem starken Freitagshandel gewinnt die BioNTech-Aktie am Montag 1,11 Prozent auf 124,77 US-Dollar.

