BioNTech-Aktie legt zu: BioNTech meldet Umsatzsprung - Verluste bleiben

Für BioNTech ist das zweite Geschäftsquartal 2025 einmal mehr mit Verlusten zu Ende gegangen. Nach einem Minus von 3,36 Euro je Aktie fiel im Berichtsquartal ein Minus von 1,60 Euro je Anteilsschein an. Damit schlug sich das Unternehmen besser als am Markt erwartet: Analysten hatten für das EPS zuvor -2,283 Euro in Aussicht gestellt.

Der Umsatz lag mit 260,8 Millionen US-Dollar unterdessen deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (128,7 Millionen Euro), hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld bei 150,9 Millionen Euro gelegen, BioNTech konnte diese Erwartungen also ebenfalls schlagen.

Die BioNTech-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise um 3,48 Prozent stärker bei 111,08 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at