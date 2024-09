BioNTech-Aktie vor "Esmo"-Kongress auf 52-Wochen-Hoch: Anleger verteilen Vorschusslorbeeren

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von BioNTech haben am Freitag ihren jüngsten Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt.

Mit einem Kurssprung von 19,4 Prozent auf 125,41 US-Dollar erreichten die Papiere des Mainzer Impfstoffherstellers zwischenzeitlich ein neues 52-Wochen-Hoch. Zum Handelsende stand an der NASDAQ noch ein Plus von 17,52 Prozent auf 123,40 US-Dollar an der Tafel.

Bereits am 5. September hatte BioNTech für den diesjährigen Kongress der European Society for Molecular Oncology ("Esmo") klinische Studiendaten für ausgewählte, sich in der Entwicklung befindende Produkte aus der Multi-Plattform-Onkologie-Pipeline angekündigt.

Die Anleger erwarteten von dem Unternehmen "große Neuigkeiten" auf der Veranstaltung, die vom heutigen Freitag bis zum kommenden Dienstag dauert, schrieb ein Experte. Er sieht die BioNTech-Aktie weiterhin als "eines der spannendsten Langzeitinvestments auf dem Biotech-Sektor". Denn die Mainzer brächten mit einer "prall gefüllten Pipeline mit einigen heißen Blockbuster-Kandidaten alle Voraussetzungen mit, die man für Erfolg in dieser Branche benötigt".

Der Fokus liegt dem Experten zufolge vor allem auf dem Wirkstoff BNT327/PM8002, zu dem BioNTech Daten aus 3 klinischen Studien in verschiedenen Krebsindikationen präsentieren werde.

BioNTech wird Mainz 05-Sponsor

Außerdem steigt der Impfstoffhersteller als Sponsor beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ein. Das Biotechnologieunternehmen BioNTech, das durch die Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus bekannt wurde, werde die Rheinhessen künftig in allen sportlichen Abteilungen unterstützen, teilte der Club mit. Zu den Details der Zusammenarbeit machte der FSV keine Angaben.

Es sei die erste Partnerschaft dieser Art für BioNTech, sagte der Finanzvorstand des Mainzer Unternehmens, Jens Holstein, laut Mitteilung. Die Jahre satter Einnahmen durch den Corona-Impfstoff sind bei BioNTech allerdings vorbei. Auf dem Weg zur Zulassung neuer Produkte wie zur Behandlung von Krebs schrieb das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 unter dem Strich tiefrote Zahlen mit einem Nettoverlust in Höhe von 1,12 Milliarden Euro.

BioNTech strebt eine erste Marktzulassung für ein Krebsmedikament im Jahr 2026 an, ab dann seien jährliche Marktzulassungen in der Onkologie geplant.

An der NASDAQ notiert die BioNTech-Aktie zwischenzeitlich mit 14,63 Prozent bei 120,34 US-Dollar deutlich im Plus

NEW YORK/MAINZ (dpa-AFX)