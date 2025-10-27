BioNTech Aktie
27.10.2025 12:45:31
BioNTech to Report Third Quarter 2025 Financial Results and Corporate Update on November 3, 2025
MAINZ, Germany, October 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, "BioNTech" or "the Company") will announce its financial results for the third quarter 2025 on Monday, November 3, 2025. Additionally, the Company will host a conference call and webcast that day at 8:00 a.m.
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
