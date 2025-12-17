Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Zahlen veröffentlicht
|
17.12.2025 22:08:00
Micron Technology-Aktie legt zu: Starkes Quartal vorgelegt - Gewinn deutlich über Prognose
Das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 endete für Micron Technology mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 4,78 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 3,96 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Chipkonzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 1,67 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
Der Umsatz von Micron Technology belief sich im jüngst abgelaufenen Jahresviertel auf 12,83 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten hier mit einem kräftigen Anstieg auf 12,9 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem der US-Konzern im Vergleichszeitraum des Vorjahres 8,71 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.
Im nachbörslichen Mittwochshandel an der NASDAQ zeigt sich die Micron-Aktie zeitweise 6,72 Prozent höher bei 240,88 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
