Siemens Healthineers-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 11:20 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,45 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 37,23 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 97 937 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2025 11,7 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen.

