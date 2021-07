BlackRock-Experte sieht große Chancen für Qualitätsaktien

Seit rund 20 Jahren waren Qualitätsaktien nicht mehr so günstig, wie es aktuell der Fall ist. Die Corona-Pandemie hat den Abverkauf nochmal verstärkt. Nun könnten Qualitätsaktien aber kurz vor ihrem Comeback stehen.

• Qualitätsaktien so günstig wie seit Dotcom-Blase nicht mehr• COVID-19-Impfstoff hat Abverkauf verstärkt• Comeback in Sicht

Bei Qualitätsaktien kommt es seit geraumer Zeit zu einer Underperformance. Sie werden derzeit gegenüber dem breiten Markt mit dem größten Bewertungsabschlag seit der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre gehandelt, glaubt Antonio DeSpirito, CIO von BlackRock für US-Fundamentalaktien, laut Yahoo Finance. Der Experte definiert Qualitätsaktien als Anteile eines Unternehmens, das Gewinne erwirtschaftet und Preissetzungsmacht hat, seine Bilanzen und Cashflows effektiv verwaltet, und das attraktive Dividenden ausschütten kann.

Seit der Ankündigung der COVID-19-Impfstoffe vergangenen November hätten sich Qualitätsaktien unterdurchschnittlich entwickelt, wie DeSpiritos Untersuchungen ergeben haben. Dadurch sind die Bewertungen gesunken, denn Anleger hätten ihr Geld vermehrt in riskantere Werte umgeschichtet.

Comeback der Qualitätsaktien

Doch DeSpirito zeigt sich zuversichtlich und glaubt an ein baldiges Comeback der Qualitätsaktien. "Konjunktursensible zyklische Aktien hatten seit Jahresbeginn einen sehr starken Lauf. Wir glauben nicht, dass ihr volles Potenzial ausgeschöpft ist, aber wir sehen eine Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auch auf Qualitätsaktien als die nächsten Nutznießer des Zyklus zu richten", sagte der BlackRock-Experte. In naher Zukunft dürften sich die Titel daher im Zuge der wirtschaftlichen Erholung ihm zufolge wieder etwas stärker entwickeln: "Wir sehen das Potenzial, dass Qualität höher bewertet wird. Im weiteren Verlauf des Zyklus wird der Markt auf normalere Wachstumsraten blicken, und die Anleger werden angesichts der Sorgen um Steuern, Inflation und den Zeitpunkt einer Änderung der Fed-Politik wahrscheinlich vorsichtiger werden", zitiert Yahoo Finance. BlackRock zufolge könnten Qualitätsaktien sogar die nächste Etappe des globalen Aktienbullenmarktes anführen, wie es bei The Economic heißt. "Über die kurzfristige taktische Gelegenheit hinaus sehen wir auch einen langfristigen strukturellen Grund für die Beibehaltung einer Qualitätsausrichtung", zeigt sich DeSpirito optimistisch.

Redaktion finanzen.at