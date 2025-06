Ethereum statt Bitcoin: So heizt BlackRock die Gerüchte um einen ersten Staking-ETF an

• SEC zögert noch bei Zulassung von ETH- ETF -Staking-Angeboten• Diese könnten Ethereum-ETFs beflügeln• BlackRock macht Krypto-Fans Hoffnung

Zwar können Anleger bereits Spot-ETFs auf Ethereum erwerben, jedoch ist dabei das Staking ausdrücklich ausgeschlossen. Staking ist ein Mechanismus, der es Anlegern ermöglicht, am Validierungsprozess eines Blockchain-Netzwerks teilzunehmen und eine Rendite aus ihren gestakten Kryptowerten zu erzielen.

Dass diese Möglichkeit bisher ausgeschlossen wird, macht die ETF-Produkte für viele institutionelle Investoren weniger attraktiv. Kein Wunder also, dass das Anlegerinteresse im Vergleich zu den Bitcoin-ETFs bisher deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

SEC hat Haltung zu Staking-Diensten geändert

Die SEC muss jedoch abwägen inwieweit Anleger mit Sicherheitsrisiken und Liquiditätsengpässe konfrontiert werden könnten. Auch die Gefahr möglicher Verluste durch sogenanntes Slashing - das sind strafende Maßnahme gegen böswillige Validatoren - ist wohl ein Thema.

Jüngst hat die US-Börsenaufsicht zumindest entschieden, dass "Staking-as-a-Service"-Protokolle keine Wertpapiere sind. Dies könnte den Weg für ETF-Staking ebnen. Die mögliche Zulassung von Staking-Funktionen dürfte Ethereum-ETFs deutlich Rückenwind verleihen, denn hierdurch würde nicht nur das Renditepotenzial zunehmen, sondern auch ein starkes regulatorisches Signal für Proof-of-Stake-Kryptowährungen gesendet.

BlackRock heizt Gerüchte über ETH-ETF-Staking-Angebot an

Hoffnung machen diesbezüglich die jüngsten Aktivitäten von BlackRock. Wie "Be in Crypto" berichtet, zeigen On-Chain-Daten, dass sich der weltgrößte Vermögensverwalter zuletzt massiv von Bitcoin getrennt hat und dafür Ethereum erworben hat. Der Grund dafür ist zwar nicht bekannt, jedoch heizt dies die Gerüchte um einen möglichen Staking-ETF an.

Redaktion finanzen.at