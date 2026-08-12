Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

BLKB erzielt ein solides Halbjahresergebnis 2026



12.08.2026 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die BLKB erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein solides Ergebnis. Auf Konzernstufe stieg der Geschäftsertrag um 4,2 % auf 248.9 Mio. CHF. Das Wachstum entwickelte sich über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg erfreulich. Der Halbjahresgewinn 2026 beträgt 96.5 Mio. CHF und liegt 5,3 % über dem ersten Halbjahr 2025. Zum Ergebnis tragen unter anderem die dynamische Entwicklung im Wertschriften- und Anlagegeschäft sowie im Zinsengeschäft bei. Liestal, 12. August 2026 Die BLKB hat sich im ersten Halbjahr 2026 positiv entwickelt. Der Geschäftsertrag liegt mit 248.9 Mio. CHF um 4,2 % über der Vorjahresperiode. Die BLKB konnte das Kreditgeschäft trotz der allgemeinen Marktlage weiter ausbauen: Das Kreditwachstum beträgt gegenüber dem 31. Dezember 2025 insgesamt 95.7 Mio. CHF und reflektiert ein kontrolliertes Wachstum in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Zinsumfeld. Das Kreditvolumen beläuft sich auf 26.3 Mia. CHF. Die Nettozunahme im Hypothekarbereich liegt bei moderaten 0,7 %. Dabei konzentriert sich das Wachstum auf das regionale Geschäft, während die nationalen Ausleihungen reduziert wurden. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft liegt mit 179.5 Mio. CHF um 6,7 % über der Vorjahresperiode. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft steigt um 3,3 % auf 177.0 Mio. CHF.



Der Kommissionserfolg liegt mit 49.5 Mio. CHF um 5,2 % über der Vorjahresperiode. Die verwalteten Vermögen entwickelten sich positiv und nahmen im ersten Halbjahr um 1.4 Mia. CHF (+4,8%) im Vergleich zum 31. Dezember 2025 zu. Sie belaufen sich per 30. Juni 2026 auf 30.8 Mia. CHF. Der Erfolg im Anlagegeschäft konnte insgesamt um 6,7 % auf 38.6 Mio. CHF gesteigert werden. Die strategische Positionierung der BLKB als Anlage- und Vorsorgebank zeigt damit weiter ihre positive Wirkung. Der Netto-Neugeldzufluss beträgt 418.3 Mio. CHF. Der Handelserfolg beträgt 15.0 Mio. CHF und bewegt sich leicht unter der Vorjahresperiode (–2,9%). Der übrige ordentliche Erfolg in Höhe von 7.4 Mio. CHF ist geprägt durch den Liegenschaftserfolg und den Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen.



Der Sachaufwand beläuft sich im ersten Halbjahr auf 55.9 Mio. CHF und liegt damit 4,0 % über dem Vorjahr. Die Zunahme ist primär auf Investitionen in Zusammenhang mit der angekündigten Sanierung des BLKB-Hauptsitzes in Liestal zurückzuführen sowie Investitionen in die Umsetzung branchenweiter regulatorischer Anforderungen und technologischer Vorhaben. Dazu kommen höhere Betriebskosten für den allgemeinen Bankbetrieb. Der Personalaufwand nimmt im ersten Halbjahr 2026 um 0.5 Mio. CHF auf 79.6 Mio. CHF ab.



Höherer Geschäftserfolg

Der Geschäftserfolg, der die operative Leistung abbildet, steigt auf 117.5 Mio. CHF. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies – bereinigt um den Einmaleffekt rund um die Beteiligung an der radicant holding ag – einem Wachstum von 23.0 Mio. CHF oder 24,4 %. Die Cost-Income-Ratio sinkt von 56.0 % auf 54.4 %, was unter anderem auf eine gute Vertriebsleistung und eine ansprechende Marktsituation zurückzuführen ist.



Die Bilanzsumme der BLKB beträgt auf Konzernstufe zum 30. Juni 2026 insgesamt 35.9 Mia. CHF. Die Gesamtkapitalquote auf Stufe Konzern beläuft sich für das Halbjahr 2026 auf 21,7 % und konnte gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2025 gesteigert werden.



«Das Ergebnis im ersten Halbjahr bestätigt, dass die BLKB zuletzt wichtige Weichen gestellt hat. Unsere noch stärkere Ausrichtung auf die Region zeigt Wirkung und unsere Leistungen als kundennahe Anlage- und Vorsorgebank zahlen sich aus. Dass die Menschen der BLKB vertrauen, zeigen die neu zugeflossenen Gelder», sagt BLKB-CEO Alexandra Scriba. «Derzeit arbeitet die Geschäftsleitung zusammen mit dem Bankrat an der Strategie für die Jahre 2027 bis 2030. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Stärken der Bank weiterzuentwickeln und trotz sich verändernden Rahmenbedingungen für stabile Ausschüttungen sowohl für den Kanton Basel-Landschaft als auch für die Inhaberinnen und Inhaber von Kantonalbankzertifikaten zu sorgen», so Scriba weiter.



Rückbau radicant ag

Im November 2025 hat die BLKB die Einstellung des Bankbetriebs sowie die Rückgabe der Banklizenz der radicant ag (vormals radicant bank ag) angekündigt. Für alle Kundinnen und Kunden konnten im Frühjahr 2026 Anschlusslösungen gefunden werden. Der geordnete Rückbau der radicant ag verläuft planmässig. Die verbliebenen radicant-Angestellten beschäftigen sich mit den Abschlussarbeiten sowie den Vorbereitungen für die angekündigte Rückgabe der Banklizenz.



BLKB Fund Management AG

Die BLKB Fund Management AG hat 2025 den nachhaltigen Immobilienfonds BLKB (CH) Sustainable Property Fund mit geografischem Fokus Nordwestschweiz lanciert. Der Immobilienfonds entwickelte sich seit dem Start positiv. Die BLKB Fund Management AG beabsichtigt, das Immobilienportfolio weiter auszubauen und im zweiten Halbjahr 2026 eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Im Vorfeld wird die Fondsleitung Anfang September den Halbjahresabschluss des Immobilienfonds publizieren. Das Real Estate Advisory der BLKB Fund Management AG entwickelt sich weiter positiv.



Ausblick

Die solide Entwicklung der Weltwirtschaft ist auch mit der temporär erhöhten Inflation eine stabile Basis für den Finanzmarkt und gibt Rückenwind für Anlagen wie Aktien. In der Schweiz geht die BLKB trotz weiterhin starker Landeswährung von einem positiven Wachstum bei tiefer Inflation aus. Eine ungewisse Geopolitik stellt für den Finanzmarkt das grösste Risiko dar. Solange dieses Risiko nicht zu nachhaltigen und längerfristigen Engpässen in der Energieversorgung oder Unterbrüchen in den Lieferketten führt, bleibt der Einfluss auf die Realwirtschaft jedoch überschaubar. Die BLKB-Finanzgruppe geht im laufenden Geschäftsjahr, welches durch das Tiefzinsumfeld geprägt ist, von einem vergleichbaren Geschäftsgang im Vergleich zum Vorjahr (ohne Einmaleffekt) aus. Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien. Medienmitteilung (PDF) Mediencenter (Logo und Fotos) Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von rund 36 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa. Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

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