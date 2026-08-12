Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
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12.08.2026 06:58:35
BLKB erzielt ein solides Halbjahresergebnis 2026
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Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die BLKB erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein solides Ergebnis. Auf Konzernstufe stieg der Geschäftsertrag um 4,2 % auf 248.9 Mio. CHF. Das Wachstum entwickelte sich über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg erfreulich. Der Halbjahresgewinn 2026 beträgt 96.5 Mio. CHF und liegt 5,3 % über dem ersten Halbjahr 2025. Zum Ergebnis tragen unter anderem die dynamische Entwicklung im Wertschriften- und Anlagegeschäft sowie im Zinsengeschäft bei.
Liestal, 12. August 2026
Die BLKB hat sich im ersten Halbjahr 2026 positiv entwickelt. Der Geschäftsertrag liegt mit 248.9 Mio. CHF um 4,2 % über der Vorjahresperiode. Die BLKB konnte das Kreditgeschäft trotz der allgemeinen Marktlage weiter ausbauen: Das Kreditwachstum beträgt gegenüber dem 31. Dezember 2025 insgesamt 95.7 Mio. CHF und reflektiert ein kontrolliertes Wachstum in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Zinsumfeld. Das Kreditvolumen beläuft sich auf 26.3 Mia. CHF. Die Nettozunahme im Hypothekarbereich liegt bei moderaten 0,7 %. Dabei konzentriert sich das Wachstum auf das regionale Geschäft, während die nationalen Ausleihungen reduziert wurden. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft liegt mit 179.5 Mio. CHF um 6,7 % über der Vorjahresperiode. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft steigt um 3,3 % auf 177.0 Mio. CHF.
Für Rückfragen:
Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von rund 36 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basellandschaftliche Kantonalbank
|Rheinstrasse 7
|4410 Liestal
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 925 93 32
|E-Mail:
|investoren@blkb.ch
|Internet:
|https://www.blkb.ch
|ISIN:
|CH0001473559
|Valorennummer:
|BLKB
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2381052
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381052 12.08.2026 CET/CEST
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