BMW-Aktie höher: BMW steigert Absatz im vierten Quartal

Den schwachen Jahresstart infolge von Lieferengpässen bei Halbleitern und Corona-Lockdowns in China konnte das insgesamt gute zweite Halbjahr aber nicht ausgleichen: Wie BMW mitteilte, sackte der Konzernabsatz 2022 um 4,8 Prozent auf knapp 2,4 Millionen Fahrzeuge ab.

Im Schlussquartal verzeichnete der DAX-Konzern mit seiner Kernmarke sowie Rolls-Royce und Mini einen Verkaufszuwachs um 10,6 Prozent auf 651.798 Einheiten. Allein die Kernmarke erzielte ein Plus von 11 Prozent auf 566.826 Fahrzeuge. Im wichtigsten Markt China liegt der Zuwachs bei 12,7 Prozent, in den USA bei 11,1 und in Europa bei 10,9 Prozent.

Den Absatz vollelektrifizierter Fahrzeuge konnte BMW in den drei Monaten mit 87.560 Fahrzeugen nahezu verdoppeln (+98,9 Prozent). Für das Gesamtjahr liegt der Zuwachs bei 108 Prozent, das eigene Ziel wurde damit erfüllt.

Für das laufende Jahr zeigte sich BMW optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Erfolgsgeschichte 2023 fortsetzen. Denn besonders bei unseren vollelektrischen Modellen verzeichnen wir weiterhin hohe Auftragseingänge", sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota laut Mitteilung. "Der nächste Meilenstein für 2023: ein Anteil von 15 Prozent vollelektrischer Fahrzeuge am gesamten Absatz." Im abgelaufenen Jahr lag der Anteil bei rund 9 Prozent.

Goldman hebt Ziel für BMW auf 108 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 88 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2023 dürfte sich die Debatte im Autosektor wieder um Absatzvolumina, Preise und den Produktmix drehen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er blickt dabei verhalten voraus. Der Experte rät in diesen unsicheren Zeiten, Aktien einzeln zu beurteilen - und auf solche mit besonders großem Überraschungspotenzial in puncto Gewinn zu setzen. Von BMW erwartet er ein solides Jahr.

Im XETRA-Handel steigt die BMW-Aktie zeitweise um 0,63 Prozent auf 90,55 Euro.

