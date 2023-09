BMW-Aktie im Aufwind: BMW verlagert Produktion der V8-Motoren nach Oberösterreich

BMW hat die Produktion der V8-Benzinmotoren von seinem Werk in München in sein weltgrößtes Motorenwerk in Oberösterreich verlegt. Die bis zu 625 PS starken V8 treiben künftig die M-Modelle der BMW 8er Serie an. Die Investitionssumme dafür beträgt rund 21 Mio. Euro. Laut Werksangaben verbraucht der M8 Competition Coupé rund 11 Liter Super auf 100 Kilometer, die CO2-Emissionen betragen 260 - 251 g/km.

"Mir ist wichtig zwei Dinge zu unterstreichen: Erstens, es gibt nach wie vor viel Innovation und bedeutende Effizienz-Steigerungen bei unseren Verbrennungsmotoren - so auch beim V8. Zweitens, die Ausweitung der Produktpalette für unterschiedliche Antriebsarten leistet einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Absicherung des Standortes Steyr", so Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW Group Werk Steyr, in einer Aussendung.

Via XETRA gewann die BMW-Aktie letztlich 2,64 Prozent auf 100,24 Euro hinzu.

APA