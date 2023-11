Boeing-Aktie gewinnt: Deutsche Bank hebt Kursziel für Boeing an

Analyst Scott Deuschle geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass seine These über beschleunigte Flugzeugauslieferungen keine kurze Erscheinung bleibt. Sollte er recht behalten, erwarte er eine positive Wende für die Schätzungen zum freien Barmittelfluss. Dies sollte dann auch die Aktien antreiben.

Die Boeing-Aktie legt an der NYSE zeitweise 3,80 Prozent auf 215,09 US-Dollar zu.

