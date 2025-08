FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Boeing von 215 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Flugzeugproduktion treibe den Umsatz, schrieb Robert Czerwensky am Dienstag mit Blick auf den Bericht für das zweite Quartal. Dieses sei erneut besser als erwartet ausgefallen. Die Erholung setze sich fort. "Obwohl die Aktie schon gut gelaufen ist, hat sie noch Potenzial", so der Analyst./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





