Boeing-Aktie nach potenziellem Milliardenauftrag wenig verändert

Die israelische Fluggesellschaft El Al will zur Erneuerung ihrer Flotte exklusiv mit dem US-Flugzeugbauer Boeing ins Gespräch kommen.

Es geht um rund 30 Maschinen vom Typ Boeing 737-Max, wie der Verwaltungsrat der Israelis am Montag entschied. Sie sollen bestehende Jets in der eigenen Flotte nach und nach ersetzen. Den Angaben zufolge geht es um ein Auftragsvolumen von 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar, abhängig von der genauen Anzahl von Flugzeugen im Rahmen der ins Auge gefassten Bestellung. Bisher hatte El Al auch Aufträge beim europäischen Rivalen Airbus in Erwägung gezogen.

An der NYSE ging es für die Boeing-Aktie 0,06 Prozent auf 190,12 US-Dollar nach unten.

LOD/ARLINGTON (dpa-AFX)