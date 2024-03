ATX höher erwartet -- DAX vorbörslich weiter auf Rekordkurs -- Asiens Märkte fest - Nikkei klettert auf neues Rekordhoch

Der heimische Aktienmarkt wird fester erwartet, während der deutsche Leitindex neue Rekorde ins Visier nehmen dürfte. An den Börsen in Fernost geht es am letzten Handelstag der Woche derweil ebenfalls bergauf, in Tokio werden neue Rekorde erklommen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte mit Zuwächsen in den Freitagshandel gehen.

Der ATX tendiert vorbörslich höher.

Starke Technologievorgaben aus den USA stützen genauso wie die jüngsten günstig ausgefallenen Inflationsdaten. Im Blick stehen am Berichtstag die europäischen Verbraucherpreise am Vormittag. Erwartet wird ein Anstieg im Februar von 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Auf die deutsche Inflationsrate gestern folgt heute die für die Eurozone. Auch hier dürfte sich die Jahresrate im Februar näher an das EZB-Ziel von 2 Prozent herangeschoben haben", erwartet QC Partners. Damit könnten die heutigen Inflationsdaten den Weg für eine erste Zinssenkung im Juni ein Stück mehr frei machen. Die Reise nach oben an den Börsen geht derweil weiter. In der Zwischenzeit treibt die Hausse die Hausse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte seine Rekordserie am Freitag fortsetzen.

Der DAX zieht vorbörslich an.

Nach einem starken Februar dürfte nun also auch ein positiver Auftakt in den März folgen. Das Wochenplus wächst mit den erwarteten Gewinnen auf mehr als zwei Prozent an. Sechs Tage mit im Tagesverlauf erreichten Bestmarken hat der DAX jetzt schon hinter sich und es sieht danach aus, als ob zu Wochenschluss ein weiterer folgen wird. Auf Schlusskursbasis dehnt sich die Rekordserie sogar um einen Tag aus, hier könnte der Freitag schon der achte Rekordtag in Folge werden. Nach Aussagen des Börsenexperten Thomas Altmann von QC Partners wäre das die längste Rekordserie seit dem Jahr 2015.

Auf beiden Seiten des Atlantiks reagieren die Anleger derzeit erleichtert auf die jüngsten Inflationssignale, die auf eine sich abschwächende Teuerung hinweisen und damit die Hoffnung auf Zinssenkungen nicht begraben. Zu Wochenschluss kommen jetzt noch die Daten zur Februar-Inflation im Euroraum. "Offensichtlich kristallisiert sich der Juni heraus als das Datum, an dem die EZB ihren Zinssenkungszyklus beginnen wird", sagte die Commerzbank-Expertin Antje Praefcke.

WALL STREET

Am Donnerstag wagten sich die Anleger an den US-Börsen wieder aus der Reserve.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 38.994,29 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 0,90 Prozent höher bei 16.091,92 Zählern in den Feierabend.

Erwartungsgemäß ausgefallene Inflationsdaten haben am Donnerstag am US-Aktienmarkt für eine gewisse Erleichterung gesorgt. In den USA hat sich der Preisauftrieb im Januar - wie von Anlegern erhofft - weiter abgeschwächt. Der Preisindex PCE stieg zum entsprechenden Vorjahresmonat um 2,4 Prozent. Im Dezember waren es noch 2,6 Prozent gewesen. Die Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) sank von 2,9 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed. Die Preisentwicklung war so von Ökonomen erwartet worden.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag stärker.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 sehr stark: Er zog letztlich um 1,90 Prozent an auf 39.910,82 Punkte. Im Verlauf erklomm er sogar ein neues Rekordhoch bei rund 39.936 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite um 0,28 Prozent an auf 3.023,48 Einheiten. Der Hang Seng steigt indes um 0,39 Prozent auf 16.575,70 Stellen.

Positiv zeigen sich am Freitag die Börsen in Asien - klarer Tagessieger ist Tokio. Für Erleichterung sorgen neue Einkaufsmanagerindizes aus China und günstige Inflationsnachrichten aus den USA. Daneben stützt der wieder deutlicher fallende Yen-Kurs. An den anderen Börsen der Region fallen die Bewegungen aber deutlich moderater aus.

Während der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China minimal sank, legte der von Caixin ermittelte Index der Industrie leicht auf 50,9 Zähler. Kräftiger ist die Erholung im Service-Bereich, wo es auf 51,4 Punkte nach oben ging.

Marktteilnehmer setzen derweil auf weitere Stimuli für die Wirtschaft vom jährlichen Volkskongress, der am 5. März startet. Unter der Führung der Partei dürften dann weitere hilfreiche Beschlüsse zur Stützung des Immobilienmarktes getroffen werden. Der Kongress dürfte das Wachstumsziel für das BIP dann auf 5 Prozent setzen, weil die meisten Provinzen ihre Ziele auf 5 Prozent oder höher gesetzt hätten, heisst es von den Analysten der UBS. Bei den Zinsen dürfte weiter auf ein schrittweises Vorgehen gesetzt werden. Für Immobilien und Infrastruktur dürften Projekte im Umfang von 300 bis 500 Milliarden Yuan eingesetzt werden. Das Inflationsziel für das Jahr dürfte bei 3,0 Prozent verbleiben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX