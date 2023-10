Japanische Börse freundlich - Feiertagspause in Shanghai und Hongkong

An der japanischen Börse sind am Montag grüne Vorzeichen zu sehen. Sowohl am heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger am Freitag zu. Die Anleger an den US-Börsen agierten am Freitag wankelmütig.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt fuhr am letzten Handelstag der Woche Gewinne ein.

Der ATX stand kurz nach der Eröffnung im Plus. Auch im weiteren Verlauf präsentierte er sich stark, sodass er das Quartal mit plus 0,52 Prozent bei 3.168,13 Zählern abschloss.

Im Fokus der Marktteilnehmer standen frische Inflationszahlen, die vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der Notenbanken von Bedeutung sind. Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im September um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, im August waren es noch 3,4 Prozent gewesen. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel verringerte sich hingegen auf 3,9 Prozent, nach 4,3 Prozent im Monat zuvor. Die Zahlen lagen im Rahmen der Analystenerwartungen.

Preiszahlen aus der Eurozone, die bereits am Vormittag veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Inflation im Euro-Raum im September wohl weiter zurückgehen dürfte. Laut ersten Eurostat-Schätzungen stiegen die Verbraucherpreise um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im August waren es noch 5,2 Prozent gewesen.

Die Kernrate für die Eurozone, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, sank im September auf 4,5 Prozent nach einem August-Wert von 5,3 Prozent. Damit liegt die Inflation immer noch deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.

Meldungsseitig blieben diese für Wiener Werte bisher aus, auch von Analystenseite war es am bis zum Mittag still.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hatte zum Wochenschluss seine Erholung vom Vortag beschleunigt.

Der DAX gewann mit Ertönen der Startglocke hinzu. Auch im weiteren Verlauf kletterte er teils hoch ins Plus, bevor er am Nachmittag leicht zurückkam. Er ging dann noch 0,41 Prozent höher bei 15.386,58 Punkten aus dem letzten Handelstag des 3. Quartals.

Zum Wochenschluss sorgten erfreuliche Preisdaten für Auftrieb. So schwächte sich die Teuerung in Frankreich im September unerwartet ab. In der Eurozone ging die Inflation stärker zurück als gedacht.

Bankvolkswirte kommentierten den Teuerungsrückgang im Euroraum erfreut, wiesen aber auf statistische Effekte hin, die die Entwicklung begünstigten. "Zwar ist knapp die Hälfte des Rückgangs auf Sondereffekte wie das Auslaufen des 9-Euro-Tickets in Deutschland im September 2022 zurückzuführen", erklärte Commerzbank-Experte Christoph Weil. "Aber auch bereinigt um diese Effekte zeigt nun auch der Trend bei der Kernrate nach unten." Bei dieser werden schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt.

Das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent wird allerdings nach wie vor klar überschritten. Im vergangenen Jahr war die Inflation infolge des Ukraine-Kriegs aber zeitweise sogar zweistellig gewesen. Seither ist sie im Trend rückläufig.

Ansonsten hatte sich das Umfeld kaum verändert. In Washington bahnte sich für Sonntag die vorübergehende Schließung von US-Bundesbehörden an, der sogenannte "Shutdown". Bisher haben sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen von beiden Kammern des US-Kongresses getragenen Gesetzesentwurf für das am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr 2024 geeinigt. Die rechtzeitige Verabschiedung eines Überbrückungsgesetzes sah Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, nicht. Weitere Themen am Aktienmarkt waren die neue Ausschüttungspolitik der Commerzbank und der Geschäftsbericht des US-Sportartikelherstellers Nike, die für deutliche Kursanstiege sorgten.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich im Freitagshandel mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones Index ging zwar höher in den Handel, musste die Zuwächse jedoch wieder abgeben. Er verbuchte schlussendlich einen Abschlag von 0,47 Prozent auf 33.507,50 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 13.219,32 Zählern ins Wochenende, nachdem er einen festen Start verbuchen konnte. Die US-Börsen hatten am Freitag ihre Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben. Daten zum Preisauftrieb im August hatten die Indizes zunächst gestützt, weil sie keine zusätzlichen Erwartungen an weitere Zinserhöhungen aufkommen ließen. Zunehmend für Unsicherheit sorgte aber wohl der drohende Regierungsstillstand aufgrund des Haushaltsstreits.

Unternehmensnachrichten waren am Freitag geprägt von Nike. Die Aktien reagierten mit einem Kurssprung auf die jüngsten Geschäftszahlen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Geschäftsquartal bei weitem nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic die Zahlen. Dazu habe Nike mit dem Umsatzausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, ergänzte Gabriella Carbone von der Deutschen Bank.

ASIEN

An der japanischen Börse geht es am Montag aufwärts.

In Tokio legt der Nikkei ggen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,3 Prozent auf 31.954 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch am Montag. Der Shanghai Composite verharrt daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag bei 3.110,48 Zählern (+0,1 Prozent). Auch in Hongkong beginnt die neue Woche mit einer Feiertaspause. Der Hang Seng verharrt damit weiter aus seinem Schlussstand von Freitag bei 17.809,66 Einheiten (+2,51 Prozent).

Der Erleichterung darüber, dass ein "Shutdown" in den USA abgewendet wurde, stehen durchwachsene chinesische Konjunkturdaten gegenüber. Die Börsen in Schanghai und Hongkong sind am Montag allerdings feiertagsbedingt geschlossen. In den USA hat sich das Repräsentantenhaus am Wochenende noch rechtzeitig auf einen Übergangshaushalt geeinigt. Andernfalls hätte zum 1. Oktober die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen gedroht. In China sanken derweil im September die Caixin-Einkaufsmanagerindizes sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor, wobei beide Indizes aber im Expansionsbereich blieben.

In Japan stützt, dass der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank positiv überrascht hat. Die Stimmung unter den großen japanischen Industrieunternehmen hat sich deutlicher aufgehellt als erwartet. Etwas Unterstützung kommt auch von der Währungsseite, denn der Dollar legt nach der Einigung im Ausgabenstreit zum Yen und anderen Währungen zu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX