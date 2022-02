Börse in Japan deutlich schwächer - Feiertag in China -- ATX beendet Handel fester -- DAX letztlich wenig bewegt

Die Börse in Tokio gibt am Donnerstag deutlich nach. Der heimische Markt wies zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus. Der deutsche Leitindex konnte seine Zuschläge letztlich nicht halten. An der Wall Street ging es aufwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich.

Nach einem festeren Start lag der ATX auch auch im Verlauf in der Gewinnzone. Er beendete den Tag mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 3.939,71 Punkten.

Die Inflation im Euroraum ist zu Jahresbeginn überraschend weiter gestiegen, und dürfte die EZB bei der morgigen Zinssitzung unter Druck setzen, ihre Geldpolitik bald zu straffen. Dienstleistungen und Waren kosteten im Jänner durchschnittlich um 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Experten hatten mit einer Beruhigung auf 4,4 Prozent - nach 5,0 Prozent im Dezember - gerechnet.

Hinsichtlich Unternehmensnachrichten legte die Raiffeisen Bank International (RBI) Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Zuwächse am Mittwoch nicht halten.

So startete der DAX fester und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Plus. Im Späthandel fiel er jedoch an den Vortagesschluss zurück und beendete den Tag dann mit einem minimalen Minus von 0,04 Prozent bei 15.613,77 Zählern.

Nach zwei guten Börsentagen waren die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch letztlich doch nicht gestiegen. Am Montag und Dienstag hatte der DAX bereits um insgesamt knapp zwei Prozent zugelegt.

Die Landesbank Helaba begründete die zwischenzeitlichen Kursgewinne mit etwas nachlassenden Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte zuletzt nicht mehr zu, sondern stagnierte bei etwa 1,8 Prozent. Zuvor hatte der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen die Börsenrally abgewürgt. Marktteilnehmer begründeten die zeitweise wieder bessere Stimmung auf dem Parkett aber auch mit überwiegend soliden Quartalsberichten der Unternehmen.

WALL STREET

Zur Wochenmitte zeigten sich die US-Börsen von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones begann die Sitzung etwas tiefer und drehte im Verlauf ins Plus, wo er den Handel letztlich 0,63 Prozent stärker bei 35'629,33 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Start zu, fiel zeitweise jedoch ins Minus zurück. Zum Handelsschluss ging es dann jedoch erneut aufwärts, sodass er schlussendlich einen Gewinn von 0,5 Prozent bei 14'417,44 Zählern aus dem Handel ging.

Die Berichtssaison ging mit Schwung weiter. Allen voran zog die Google-Mutter Alphabet die Aufmerksamkeit auf sich. Nach starken Quartalszahlen und einem angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1 innerhalb der nächsten Monate erklommen die Aktien (A und C) Rekordhöhen. Für die Anteile des Intel-Konkurrenten AMD ging es ebenfalls hoch. Der Chipkonzern trumpfte inmitten der globalen Halbleiter-Engpässe mit Rekordzahlen auf und übertraf dabei die Analystenschätzungen. Auch der Umsatzausblick für 2022 fiel besser als erwartet aus, wie Barclays-Analyst Blayne Curtis konstatierte.

ASIEN

Die Börse in Japan muss am Donnerstag einen kräftigen Abschlag hinnehmen.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht aktuell (06:30 Uhr) einen Verlust von 1,14 Prozent bei 27.218,87 Punkten.

Der Shanghai Composite ist unterdessen weiter in der Feiertagspause, dort ruht der Handel erneut. Zuletzt hatte das Börsenbarometer am Freitag auf dem chinesischen Festland 0,97 Prozent auf 3.361,44 Punkte verloren. Der Hang Seng gewann am Montag unterdessen 1,07 Prozent auf 23.802,26 Zähler - auch hier wird seither feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX