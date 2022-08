ATX vorbörslich nahe Nulllinie -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus

Datum Unternehmen/Event

03.08.22 1Life Healthcare Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Abengoa Yield Plc / Quartalszahlen

03.08.22 Accord Financial Corp / Quartalszahlen

03.08.22 ACMOS INC / Quartalszahlen

03.08.22 Adani Wilmar Limited Registered Shs 144 Reg S / Quartalszahlen

03.08.22 Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Advanced Petrochemical Company Bearer Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Advantech Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 AG Mortgage Investment Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Al Sorayai Trading and Industrial Group Company Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Alamo Group IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Algoma Steel Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 AlJouf Agricultural Development Company Bearer Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Alkami Technology Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Allied Motion Technologies IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Alpha Pro TechShs / Quartalszahlen

03.08.22 Altima Resources Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Altius Renewable Royalties Corp Registered Shs Unitary When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 Amarjothi Spinning Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Amdocs LtdShs / Quartalszahlen

03.08.22 American Finance Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 American Superconductor Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Amerigo Resources LtdShs / Quartalszahlen

03.08.22 Amraworld Agrico Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 APA Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 AppHarvest Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Aqua America Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 ARC Document Solutions Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Archrock Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Arcosa Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 Artemis Electrical Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

03.08.22 ASANTE INCORPORATED / Quartalszahlen

03.08.22 Ashford Hospitality Prime Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Ashford Inc / Quartalszahlen

03.08.22 AssetMark Financial Holdings Inc Registered Shs Accred Inv / Quartalszahlen

03.08.22 AvidXchange Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 B2Gold Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Bain Capital / Quartalszahlen

03.08.22 Bank of Nagoya Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Basf India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Basler AG / Quartalszahlen

03.08.22 Battalion Oil Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Baylin Technologies Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Benefitfocus Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Berry Petroleum Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Berry Plastics Group Inc / Quartalszahlen

03.08.22 BGSF Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Bijoy Hans Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 BlackRock Kelso Capital Corp / Quartalszahlen

03.08.22 BlackRock TCP Capital Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 BlueKnight Energy Partners LP LLC Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 BMEX Gold Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 BMW AG / Quartalszahlen

03.08.22 BNR Udyog Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Broadstone Net Lease Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Brookfield India Real Estate Trust Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

03.08.22 Bruker Corp / Quartalszahlen

03.08.22 BWP Trust / Quartalszahlen

03.08.22 CASIO COMPUTER CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Sh / Quartalszahlen

03.08.22 Cengage Learning Holdings II Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Central Automotive Products Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Ceridian HCM Holding Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 CF Bankshares Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Change Healthcare Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Chatham Lodging Trust Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

03.08.22 Chemical Works of Richter Gedeon Plc / Quartalszahlen

03.08.22 Cherry Hill Mortgage Investment Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Chesapeake Utilities CorpShs / Quartalszahlen

03.08.22 Churchill Capital Corp IV Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 City Pulse Multiplex Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

03.08.22 CK Infrastructure Holdings Limited Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 CK Infrastructure Holdings Limited Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 CL Educate Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Clean Harbors Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Coeur Mining / Quartalszahlen

03.08.22 Colony Credit Real Estate Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 COLOPL Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Commerzbank / Quartalszahlen

03.08.22 Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

03.08.22 CorEnergy Infrastructure Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Coromandel Engineering Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 CPS Technologies Corp / Quartalszahlen

03.08.22 CROSS CAT CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 CUBE SYSTEM INC / Quartalszahlen

03.08.22 DAIICHI KENSETSU CORP / Quartalszahlen

03.08.22 Daisho Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 DAISUE CONSTRUCTION CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 Daito Trust Construction Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Daiwa House Logistics Trust Registered Unit Reg S / Quartalszahlen

03.08.22 Deccan Bearings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Devyani International Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

03.08.22 DGSE Companies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Diamondrock Hospitality CoShs / Quartalszahlen

03.08.22 Dice Holdings Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Digimarc Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Dongwon Industries Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Doosan Heavy Industries and Construction Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Dorian LPG LTD / Quartalszahlen

03.08.22 DT Midstream Incorporation Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 DWF Group Limited Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Dynatrace Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 EBARA JITSUGYO CO LTDShs / Quartalszahlen

03.08.22 eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh / Quartalszahlen

03.08.22 Ecopetrol SA / Quartalszahlen

03.08.22 EDION Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Editas Medicine Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Eiwa Corp / Quartalszahlen

03.08.22 elf Beauty Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Elysee Development Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Energy Recovery Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Energy Transfer Equity LP Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 EnLink Midstream LLC / Quartalszahlen

03.08.22 Enviva Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 ePlus / Quartalszahlen

03.08.22 Equinox Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Equitable Holdings / Quartalszahlen

03.08.22 Eureka Industries Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 European Residential REIT Trust Units / Quartalszahlen

03.08.22 Everi Holdings Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Excelpoint Technology Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 eXp Realty International Corp / Quartalszahlen

03.08.22 EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Fastly / Quartalszahlen

03.08.22 Fate Therapeutics Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Ferrexpo PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Ferrexpo PLCShs / Quartalszahlen

03.08.22 First Ship Lease Trust Shipping Business Trust / Quartalszahlen

03.08.22 Five Star Senior Living Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 FJ NEXT CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 FleetCor Technologies Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Fortinet Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Fuji Kyuko Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INCORPORATED / Quartalszahlen

03.08.22 G G Engineering Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 G1 Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Generac Holdings Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 GeoVax Labs Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Gerdau SA Pfd ADR Cert Deposito Arg Repr 4 Sp ADRs / Quartalszahlen

03.08.22 GGL Resources Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 GL Sciences Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Gladstone Investment Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Glaukos Corp / Quartalszahlen

03.08.22 GlycoMimetics Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Graham Holdings Co / Quartalszahlen

03.08.22 Great Panther Mining Limited Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Green Brick Partners Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Green Cross Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Green Thumb Industries Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Grupo Empresarial San Jose SA / Quartalszahlen

03.08.22 Gujarat Credit Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Gulf Oil Lubricants India Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 HC2 Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Hemisphere Properties India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Hennessy Advisors Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Hepsor AS Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Hillenbrand Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Hiscox Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Hochiki Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Hokkaido Electric Power Co Inc / Quartalszahlen

03.08.22 HOKUETSU METAL Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Horizon Pharma PLC / Quartalszahlen

03.08.22 HOUSE OF ROSE Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Hudson Technologies IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Hunter Douglas NV Pref Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Hypersoft Technologies Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Hyundai Heavy Industries Co LtdShs / Quartalszahlen

03.08.22 i Power Solutions India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Iamgold Corp / Quartalszahlen

03.08.22 ICF International Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Idea Cellular Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Identive Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Inari Medical Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Indigenous Roots Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Ingersoll Rand Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 INmune Bio Inc Registered Shs Accred Inv / Quartalszahlen

03.08.22 Innergex Renewable Energy Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Innovative Industrial Properties / Quartalszahlen

03.08.22 Inox Leisure Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Insignia Systems Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Institutional Financial Markets Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Intelligent Systems Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Intercept Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

03.08.22 International Money Express Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 InterPrivate Acquisition Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 ION Geophysical Corporation / Quartalszahlen

03.08.22 IP Group PLCShs / Quartalszahlen

03.08.22 Japan Airport Terminal Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 JAPAN CASH MACHINE CO LTDShs / Quartalszahlen

03.08.22 Jazz Pharmaceuticals PLC / Quartalszahlen

03.08.22 JCU Corporation / Quartalszahlen

03.08.22 Jefferson Security Bank / Quartalszahlen

03.08.22 Jindal Capital Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Kaken Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 KANSAI SUPER MARKET LTD / Quartalszahlen

03.08.22 KEC International Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Keihin Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Keio Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Kilpest India Ltd Demateralised / Quartalszahlen

03.08.22 Kobayashi Pharmaceutical Co LtdShs / Quartalszahlen

03.08.22 kotobuki Spirits Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 KPIT Technologies Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Kura Oncology Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Kyndryl Holdings Incorporation Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 Lake Winn Resources Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 LAND BUSINESS CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 Laredo Petroleum Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 LeanLife Health Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Livanova PLC / Quartalszahlen

03.08.22 Loop Energy Inc Registered Shs Unitary / Quartalszahlen

03.08.22 LSL Property Services PLCShs / Quartalszahlen

03.08.22 Lumber Liquidators Holdings Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Lumen Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Mandhana Retail Ventures Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Marcus CorpShs / Quartalszahlen

03.08.22 Mastech Holdings Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Mateon Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Matsuya Foods Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 McEwen Mining Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Medical Properties Trust Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Medigene / Quartalszahlen

03.08.22 MercadoLibre IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 MGM Resorts International / Quartalszahlen

03.08.22 Miller Industries IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Mineros SA / Quartalszahlen

03.08.22 Mirati Therapeutics Inc / Quartalszahlen

03.08.22 MISTRAS Group Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Mitsubishi Chemical Holdings Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs / Quartalszahlen

03.08.22 MKSystem Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Mobilicom Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Moderna Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Monex Beans Holdings IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Monte Carlo Fashions Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Mosenergo OJSC / Quartalszahlen

03.08.22 Munjal Showa Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Music Broadcast Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Myomo Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Nabors Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Nabriva Therapeutics PLC Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Nalin Lease Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 National Retail Properties IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

03.08.22 Neptune Digital Assets Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Neuland Laboratories Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Nevro Corp / Quartalszahlen

03.08.22 NFI Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Nihon Kohden Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Nihon Kohden Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Nihon Unisys LtdShs / Quartalszahlen

03.08.22 Nippo Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Nishio Rent All Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Nitto Kako Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Northern Region Cement Company Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 NOW Inc When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 NPR Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Nubeva Technologies Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 NuVista Energy LtdShs / Quartalszahlen

03.08.22 Nyrstar NV / Quartalszahlen

03.08.22 Nyrstar NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

03.08.22 Oasis Petroleum Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 OC Oerlikon Corporation AG / Quartalszahlen

03.08.22 Odonate Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Oncorus Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 OneSpaWorld Holdings Limited Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 OnMobile Global Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Origin Materials Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Original Engineering Consultants Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Orion Energy Systems Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Orion Office REIT Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 Orix / Quartalszahlen

03.08.22 OSRAM AG / Quartalszahlen

03.08.22 OUTFRONT Media Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Owl Rock Capital Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Pacific Biosciences of California Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Pacific Empire Minerals Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Pactiv Evergreen Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Palomar Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Paraca Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Paragon 28 Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Paratek Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Parsons Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Patriot Transportation Holding Inc / Quartalszahlen

03.08.22 PDC Energy Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Peeks Social Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Pennantpark Investment Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Personalis Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Petro Rio SA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

03.08.22 PI Industries Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Ping Identity Holding Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Plymouth Industrial REIT Inc / Quartalszahlen

03.08.22 PowerFleet Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Premier Explosives Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Premier Technology Public Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Prime US REIT Registered Shs Reg S / Quartalszahlen

03.08.22 Prism Cement Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 PT ABM Investama Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Agung Podomoro Land Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Bukit Asam Tbk Unsponsored American Deposit Receipt Repr 25 Shs Series B / Quartalszahlen

03.08.22 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Ciputra Development Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Indo Tambangraya Megah Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Indo Tambangraya Megah Tbk Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 PT Lippo Cikarang Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Lippo Karawaci Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Media Nusantara Citra Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Media Nusantara Citra Tbk Unsponsored American Deposit Receipt Repr 100 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 PT Multi Indocitra TbkShs / Quartalszahlen

03.08.22 PT Summarecon Agung TbkShs / Quartalszahlen

03.08.22 PT Surya Citra Media Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 PT Surya Semesta Internusa Tbk / Quartalszahlen

03.08.22 Q2 Holdings Inc / Quartalszahlen

03.08.22 QPR Software OYJ / Quartalszahlen

03.08.22 QuinStreet Inc / Quartalszahlen

03.08.22 R1 RCM Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Rapid7 Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Rattler Midstream LP Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 Rayonier Advanced Materials Inc When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 RCM Beteiligungs AG / Hauptversammlung

03.08.22 REGENXBIO Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Regional Management Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Reliance Infrastructure Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Reliance Power Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Remitly Global Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Repro Medical System IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Restaurant Brands International LP Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 RICOH CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 Rightster Group PLC / Quartalszahlen

03.08.22 Robinhood / Quartalszahlen

03.08.22 Sabra Health Care REIT Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Sadhana Nitro Chem Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Safehold Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Safilo Group SpA Post raggruppamento / Quartalszahlen

03.08.22 Safilo Group SpA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Sana Biotechnology Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Sandhar Technologies Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 SandRidge Energy Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Sangetsu Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Sanyo Chemical Industries LtdShs / Quartalszahlen

03.08.22 Sapiens International Corporation NV Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Satia Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Satin Creditcare Network Ltd Registered Shs Partly Paid / Quartalszahlen

03.08.22 Saudi Telecom Company Bearer Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Scorpio Bulkers Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Seaboard Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Secura Group Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

03.08.22 Sensei Biotherapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 ServiceMaster Global Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Shenandoah Telecommunications CoShs / Quartalszahlen

03.08.22 Shinsho Corp / Quartalszahlen

03.08.22 SHIZUOKAGAS CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 Shop Apotheke Europe NV / Quartalszahlen

03.08.22 Shop Apotheke Europe NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 SilverCrest Metals Inc / Quartalszahlen

03.08.22 SiriusPoint Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 SiteOne Landscape Supply Inc / Quartalszahlen

03.08.22 SiTime Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 SKY Perfect JSAT CorpShs / Quartalszahlen

03.08.22 SM Energy Co / Quartalszahlen

03.08.22 SNL Bearings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Sobhagya Mercantile Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Soda Nikka Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Sovos Brands Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Sovran Self Storage Inc / Quartalszahlen

03.08.22 SP Plus Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Spirit Realty Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 SpringWorks Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Sprouts Farmers Markets Inc / Quartalszahlen

03.08.22 SQZ Biotechnologies Company Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Sree Sakthi Paper Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Stellus Capital Investment Corp / Quartalszahlen

03.08.22 StoneX Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 STORE Capital Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Stratasys Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Sunoco LP Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 SuRo Capital Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 Swift Energy Co Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Tai Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 TAIYO YUDEN CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 TAIYO YUDEN CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Tarsus Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Tashi India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Tata Coffee Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 TCI Express Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 TeamViewer / Quartalszahlen

03.08.22 TeamViewer AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Techno Medica Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Techno Quartz Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Telecom Italia SPAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Telecom Italia SPAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Tenaris SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 Sp ADR / Quartalszahlen

03.08.22 Terreno Realty Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Texas Pacific Land Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Thaicom Public Company Ltd Foreign Registered / Quartalszahlen

03.08.22 The Howard Hughes Corp / Quartalszahlen

03.08.22 The ODP Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 The Tinley Beverage Company Inc / Hauptversammlung

03.08.22 TherapeuticsMD Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Times Property Holdings Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Toa Oil Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 TOBU RAILWAY CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 TOMATO BANK LTD / Quartalszahlen

03.08.22 Torex Gold Resources Inc / Quartalszahlen

03.08.22 TOYO SUISAN KAISHA LTD / Quartalszahlen

03.08.22 TOYO SUISAN KAISHA LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 TPI Composites Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Trean Insurance Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 True North Commercial REIT Trust Units / Quartalszahlen

03.08.22 Trupanion Inc / Quartalszahlen

03.08.22 TV TOKYO Holdings Corporation / Quartalszahlen

03.08.22 Two Harbors Investment Corp Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 Udemy Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 UFO Moviez India Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 UGI CorpShs / Quartalszahlen

03.08.22 Ultrapar Participacoes SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 Sp ADR / Quartalszahlen

03.08.22 UMH Properties IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Unique Organics Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Upland Software Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Urban Edge Properties When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 USD Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 Utenos trikotazas AB / Quartalszahlen

03.08.22 Valsoia SpA / Quartalszahlen

03.08.22 Valvoline Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Van Elle Holdings PLC Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Vanda Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Vapotherm Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Vericity Inc Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Vossloh AG / Quartalszahlen

03.08.22 VXL Instruments Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

03.08.22 Warrior Met Coal LLC Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Waseco Resources IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 WAVELOCK HOLDINGS CO LTD Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Weave Communications Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Western Forest Products Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Western Gas Equity Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 Xali Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Xencor Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Yasho Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Yellow Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Yuasa Funashoku Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Zamil Industrial Investment Company Bearer Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Zoom Telephonics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Zuari Agro Chemicals Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Zynerba Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Coromandel Engineering Co Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO LTD / Quartalszahlen

03.08.22 GAM AG / Quartalszahlen

03.08.22 Komercni Banka AS / Quartalszahlen

03.08.22 RATIONAL AG / Quartalszahlen

03.08.22 Siemens Healthineers AG / Quartalszahlen

03.08.22 TCI Express Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 HUGO BOSS AG / Quartalszahlen

03.08.22 Infineon AG / Quartalszahlen

03.08.22 Lenzing AG / Quartalszahlen

03.08.22 T T Limited Dematerialised / Hauptversammlung

03.08.22 The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Xchanging Solutions Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 Bank of Ireland Group PLC Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Deepak Nitrite Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 FCS Software Solutions Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 Simplex Realty Ltd Dematerialised / Hauptversammlung

03.08.22 TTK Healthcare Ltd Dematerialised / Hauptversammlung

03.08.22 Z Holdings Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Cybernet Systems Co Ltd / Quartalszahlen

03.08.22 Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Taylor Wimpey plc / Quartalszahlen

03.08.22 Innospec IncShs / Pressekonferenz

03.08.22 TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Whitestone REIT / Pressekonferenz

03.08.22 Livanova PLC / Pressekonferenz

03.08.22 IS Solutions PLC / Hauptversammlung

03.08.22 NOW Inc When Issued / Pressekonferenz

03.08.22 Ashford Hospitality Trust Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 BlueLinx Holdings Inc / Pressekonferenz

03.08.22 CMI FPE Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 Draper Esprit PLC / Hauptversammlung

03.08.22 RiverFort Global Opportunities PLC Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Andersons Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Basf India Ltd Dematerialised / Hauptversammlung

03.08.22 Solo Oil Plc Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Progressive Waste Solutions Ltd / Pressekonferenz

03.08.22 Unum Group / Pressekonferenz

03.08.22 ProPetro Holding Corp / Pressekonferenz

03.08.22 Assurant IncShs / Pressekonferenz

03.08.22 HCP Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Ashnisha Industries Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Block Energy PLC Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Edenville Energy PLC Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Nelcast Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 Triumph Group Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Community Healthcare Trust Inc / Pressekonferenz

03.08.22 NewMarket CorpShs / Pressekonferenz

03.08.22 KPIT Technologies Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 Thyrocare Technologies Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 CVS Health Corp / Pressekonferenz

03.08.22 Dynatrace Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Under Armour Inc When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

03.08.22 Colliers International Group Inc Subord Voting / Quartalszahlen

03.08.22 Dana Holding Corp / Quartalszahlen

03.08.22 LifeSpeak Inc Registered Shs Unitary / Quartalszahlen

03.08.22 Tradeweb Markets / Quartalszahlen

03.08.22 Avista / Quartalszahlen

03.08.22 Gibraltar Industries IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Jones Lang Lasalle IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 Oracle Financial Services Software Ltd / Hauptversammlung

03.08.22 Vericel Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Stratasys Ltd / Pressekonferenz

03.08.22 Avista / Pressekonferenz

03.08.22 Jones Lang Lasalle IncShs / Pressekonferenz

03.08.22 Colony Credit Real Estate Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 BlackRock TCP Capital Corp Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Everi Holdings Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Sunoco LP Partnership Units / Pressekonferenz

03.08.22 Green Thumb Industries Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 ICF International Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Sunrun Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Natural Health Trends CorpShs / Quartalszahlen

03.08.22 International Money Express Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Parsons Corporation Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Plymouth Industrial REIT Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Urban Edge Properties When Issued / Pressekonferenz

03.08.22 Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units / Pressekonferenz

03.08.22 Berry Petroleum Corp Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Stingray Group Inc Registered Shs Subordinate Voting / Hauptversammlung

03.08.22 Stingray Group Inc Registered Shs Variable Subordinate Voting / Hauptversammlung

03.08.22 Inseego Corp Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Believe SA / Quartalszahlen

03.08.22 BGSF Inc Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Gabriel Resources LtdShs / Hauptversammlung

03.08.22 Arcus Biosciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Axcelis Technologies Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Booking Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 MorphoSys / Quartalszahlen

03.08.22 Qorvo Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Sunrun Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Global Medical REIT Inc / Quartalszahlen

03.08.22 Procore Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 The Western Union Company Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Vimeo Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

03.08.22 Energy Transfer Equity LP Partnership Units / Pressekonferenz

03.08.22 Envista Holdings Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

03.08.22 Rayonier Inc REIT / Quartalszahlen

03.08.22 Warrior Met Coal LLC Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Cross Country Healthcare IncShs / Quartalszahlen

03.08.22 DXC Technology / Quartalszahlen

03.08.22 Newtek Business Services Inc / Quartalszahlen

03.08.22 TriplePoint Venture Growth BDC Corp / Quartalszahlen

03.08.22 Dice Holdings Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Glaukos Corp / Pressekonferenz

03.08.22 Amdocs LtdShs / Pressekonferenz

03.08.22 Sprouts Farmers Markets Inc / Pressekonferenz

03.08.22 DoubleVerify Holdings Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 SiTime Corporation Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Nevro Corp / Pressekonferenz

03.08.22 Fortinet Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Fastly / Pressekonferenz

03.08.22 elf Beauty Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Rapid7 Inc / Pressekonferenz

03.08.22 ARC Document Solutions Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Robinhood / Pressekonferenz

03.08.22 Trupanion Inc / Pressekonferenz

03.08.22 Jaeger Resources Corp Registered Shs / Hauptversammlung

03.08.22 Ping Identity Holding Corp Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Regional Management Corp / Pressekonferenz

03.08.22 MGM Resorts International / Pressekonferenz

03.08.22 Lumen Technologies Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Cross Country Healthcare IncShs / Pressekonferenz

03.08.22 Ceridian HCM Holding Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 Procore Technologies Inc Registered Shs / Pressekonferenz

03.08.22 TPI Composites Inc / Pressekonferenz