Dow in Rot -- ATX kaum bewegt -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich ohne einheitliche Richtung

AUSTRIA

Die Wiener Börse tendiert zur Wochenmitte seitwärts.

Der ATX notierte im frühen Handel auf grünem Terrain. Im Verlauf gibt er die Gewinne größtenteils ab und rutscht zuletzt sogar in die Verlustzone.

Marktbeobachter verwiesen auf positive Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend.

Auf Unternehmensebene rückten in Wien in der laufenden Berichtssaison voestalpine und Lenzing mit vorgelegten Geschäftszahlen ins Blickfeld. Die voestalpine profitiert von der international anziehenden Konjunktur und hob die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr an.

Bei Lenzing wurde das Zahlenwerk von der Erste Group als im Rahmen der Prognosen bewertet. Der Faserkonzern hat im ersten Halbjahr von einer guten Preisentwicklung bei Viscose sowie einem steigenden Bedarf an nachhaltigen Fasern für die Textil-und Bekleidungsindustrie sowie die Hygiene- und Medizinbranche profitiert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Mittwoch Aufschläge.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,63 Prozent höher bei 15.653,65 Punkten und behält seine positive Tendenz anschließend bei.

Die letztlich starken US-Börsen verleihen ebenso etwas Rückenwind wie die tendenziell positiven Vorgaben aus Asien. An der Wall Street hatten gute Unternehmenszahlen am Vorabend die Sorgen der US-Aktienanleger vor den Folgen der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta zurückgedrängt. Die wichtigsten US-Indizes hatten fast auf Tageshochs geschlossen. In Asien blieb die Regulierungsoffensive Chinas das zentrale Thema, nachdem am Vortag Anbieter von Online-Spielen ins Rampenlicht gerückt waren. Am Markt hieß es, der Ton sei hier mittlerweile wieder etwas milder geworden.

In Deutschland rücken weitere Unternehmenszahlen ins Blickfeld. Hierzulande müssen unter anderem Zahlen der Commerzbank, von Siemens Energy oder HUGO BOSS verarbeitet werden. Im Tagesverlauf folgen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor aus Europa und den USA, wo auch der ADP-Bericht als Vorbote für den Arbeitsmarktbericht am Freitag ansteht.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigen sich Mittwoch etwas vorsichtiger.

Der Dow Jones beginnt den Handel 0,20 Prozent tiefer bei 35.047,44 Punkten. Im weiteren Handel rutscht der Dow Jones noch weiter in die Verlustzone. Der NASDAQ Composite zeigt sich zu Beginn des Handelstages ebenfalls schwächer, mit einem Minus von 0,10 Prozent auf 14.747,21 Indexpunkte, kann kurz nach Eröffnung aber das Vorzeichen wechseln und kleine Gewinne vorweisen.

Ein besser als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich in China stützt nicht, denn zu groß sind die Sorgen über die Corona-Lage dort. Die Neuinfektionen in China haben die höchsten Stände des Jahres erreicht. Es drohen neue drastische Maßnahmen. Für etwas Beunruhigung sorgen auch nachgebende Impfraten in vielen westlichen Ländern und schwache Arbeitsmarktdaten in den USA. Zwar bleibe die Konjunkturerholung in der Spur, doch das Tempo dürfte langsamer ausfallen als erhofft, heißt es. Der Höhepunkt des kurzfristigen Wachstums gilt als überschritten. "Wir treten in eine Phase ein, in der das Wachstum immer noch stark ist, aber nicht mehr so stark wie in der Anfangsphase des Aufschwungs", sagt Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco. Auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen dürfte in eine neue Zyklusphase eintreten und der Schwung nachlassen. Darunter könnte mittelfristig auch die Dynamik am Aktienmarkt leiden, heißt es weiter. Ob der konjunkturelle Schwung anhält, darf angesichts des ADP-Arbeitsmarktberichts in Frage gestellt werden. Denn der Privatsektor schaffte weitaus weniger Stellen als vorausgesagt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei letztlich um 0,21 Prozent auf 27.584,08 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite dagegen um 0,85 Prozent auf 3.477,22 Zähler. An der Börse in Hongkong klettert der Hang Seng bis zum Handelsende um 0,88 Prozent auf 26.426,55 Indexeinheiten.

An den Börsen Asien war am Mittwoch keine einheitliche Tendenz auszumachen, trotz starker Vorgaben der Wall Street, wo der S&P-500 am Dienstag auf ein Rekordhoch stieg. Die steigende Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus schürte Befürchtungen, dass die Erholung der Wirtschaft abgewürgt werden könnte.

Das galt besonders für die Tokioter Börse, wo der Nikkei nachgab. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastete zudem der zum Dollar gestiegene Yen, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt.

Anders dagegen die chinesischen Börsen, die anfängliche Verluste mehr als aufgeholt haben. Sie erhielten Auftrieb vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der sich im Juli wider Erwarten kräftig erholt hat. Das wurde mit Erleichterung aufgenommen, zumal zuvor die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe enttäuscht hatten.

