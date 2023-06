Gewinne an Asiens Börsen

In Asien zeigen sich die Anleger am Montag in Kauflaune.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt lag am Freitag eine freundliche Tendenz vor.

Der ATX notierte zu Handelsbeginn etwas fester und konnte im weiteren Verlauf seine Anfangsgewinne deutlich ausbauen. Letztlich ging das heimische Börsenbarometer satte 2,49 Prozent im Plus bei 3.138,23 Punkten ins Wochenende.

Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit Zuwächsen gezeigt. Nach dem beigelegten US-Schuldenstreit stand zum Wochenschluss der monatliche US-Arbeitsmarktbericht im Vordergrund.

So lag die Arbeitslosenquote in den USA im Mai mit 3,7 Prozent über den erwarteten 3,5 Prozent. Die Stundenlöhne entwickelten sich indes den Erwartungen entsprechend. Die Beschäftigung stieg unterdessen stärker als erwartet: Außerhalb der Landwirtschaft sind 339.000 Stellen hinzugekommen, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 195.000 neuen Stellen gerechnet.

Die Nachrichtenlage zu heimischen Unternehmen blieb indes recht dünn. Für etwas Aufmerksamkeit sorgte, dass Rosenbauer einen neuen Aufsichtsratschef erhält, wie auf der Hauptversammlung bekanntgegeben wurde.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger griffen am Freitag wieder vermehrt zu.

Der DAX startete höher in den Handelstag und zeigte sich auch weiter freundlich. Dabei überstieg der deutsche Leitindex auch wieder die 16.000-Punkte-Marke: Bei 16.051,23 Punkten (plus 1,25 Prozent) ging der DAX ins Wochenende.

Die endgültige Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag in Kauflaune versetzt. Nach dem Repräsentantenhaus billigte auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen.

"Es ist der Tag, an dem wir endlich einen Haken an den US-Schuldenstreit machen können. Der Deal war an den Börsen zwar im Vorfeld schon eingepreist worden. Trotzdem sehen wir ein erleichtertes Aufatmen bei den Börsianern", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nun steige so mancher Anleger wieder ein, der sich aus Angst vor einem Scheitern zurückgezogen habe. "Allerdings ist fraglich, ob dieser Effekt lange anhalten wird. Denn ab jetzt wenden sich die Börsen wieder den klassischen Themen Konjunktur, Geldpolitik und Unternehmensgewinne zu. Und da glänzt im Moment eben nicht alles", erklärte Altmann.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag mit deutlichen Aufschlägen.

Der Dow Jones Index legte im Sitzungsverlauf sukzessive zu und verbesserte sich um 2,12 Prozent auf 33.762,76 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte ebenfalls signifikant bergauf und verteuerte sich um 1,07 Prozent auf 13.240,77 Einheiten.

Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause im Juni durch die US-Notenbank hat die Anleger an der Wall Street am Freitag weiter in Kauflaune versetzt. Dass der US-Senat das Schuldendrama beendet und den drohenden Zahlungsausfall der Regierung in letzter Minute verhindert hat, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Doch hatte der Markt nach dem klaren Votum im Repräsentantenhaus eine Zustimmung des Senats bereits als "sicher" vorausgesetzt. Insofern stützte die Aussetzung der Schuldenobergrenze nur noch sehr verhalten den Aktienmarkt.

Kurzfristig stand aber die Zinsthematik im Blick, und da dürfte der Arbeitsmarktbericht für Mai die Debatte befeuert haben. Denn das US-Jobwachstum hat im Mai die Erwartungen deutlich übertroffen. Die starken Daten erschweren den Kampf der Federal Reserve gegen die hohe Inflation. Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im Mai allerdings etwas deutlicher als gedacht, offenbar weil die günstigen Jobaussichten mehr Menschen zur Arbeitssuche animieren. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat im erwarteten Rahmen, was Inflationssorgen zerstreuen half.

Die Meinungen am Markt zur Relevanz der Daten gingen auseinander: Denn zuletzt hatten überzeugende Arbeitsmarktdaten wie die offenen Stellen kaum Einfluss auf die Zinserwartungen. Diese wurden vielmehr geprägt von schwachen Daten, die das Bild einer sich langsam immer weiter eintrübenden Konjunkturlage zeichneten - trotz eines unverändert engen Arbeitsmarktes. Am Freitag preiste der Zinsterminmarkt eine Zinserhöhung im Juni von 25 Basispunkten nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent ein. Das waren nur ein paar Punkte mehr als vor den Daten.

"Die Fed sendet eindeutig die Botschaft aus, dass sie eine Zinserhöhung nicht mehr für dringlich hält, während sie gleichzeitig Anleger wissen lässt, dass ihre Aufgabe der Inflationsbekämpfung noch nicht erledigt ist", sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank. Die Fed steuere so die Markterwartungen. Es werde kurzfristig keine Zinserhöhungen geben, gleichzeitig wolle die Fed die Marktbedingungen aber nicht durch übermäßig taubenhafte Spekulationen nachhaltig beeinflussen.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es in der neuen Handelswoche bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich zeitweise 1,77 Prozent höher bei 32.081,24 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,08 Prozent auf 3.232,81 Indexpunkte nach oben. Der Hang Seng gewinnt daneben zeitweise 0,54 Prozent auf 19.052,37 Zähler.

Als Grund für die Aufschläge in Fernost verweisen Händler auf den an der Wall Street positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht. Dieser habe einerseits Konjunkturoptimismus geschürt, gleichzeitig die Tür für eine Zinserhöhungspause durch die US-Notenbank nicht geschlossen. Das Thema Konjunkturoptimismus wird auch befeuert durch einen gestiegenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China im Mai, der deutlicher in den Wachstum anzeigenden Bereich vorgerückt ist.

Die chinesischen Börsen hinken derweil der Entwicklung hinterher. Im Handel verweist man auf die Spannungen zwischen den USA und China im Ringen um Einfluss im asiatisch-pazifischem Raum. Diese sind erneut deutlich zutage getreten. Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu warnte bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur eindringlich vor "Nato-ähnlichen" Bündnissen in der Region. In der Meeresenge zwischen der Insel Taiwan und dem chinesischen Festland hatte es zuvor erneut eine gefährliche Annäherung zwischen Militärschiffen aus China und den USA gegeben.

