Börsen in Fernost mit Verlusten

An den Märkten in Asien übernehmen die Bären das Ruder.

AUSTRIA

An der Wiener Börse ging es am Donnerstag nach einem verhaltenen Start nun klar nach oben.

Der ATX stand in den ersten Handelsminuten nur minimal über seinem Vortagesschluss, machte sich dann jedoch deutlich in die Gewinnzone auf. Aus dem Handel ging er schließlich 1,19 Prozent fester bei 3.197,22 Punkten.

Positive Impulse brachten gut ausgefallene Daten aus Japans Industrie. Zudem kam das billionenschwere Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden gut an.

Der Handel verlief insgesamt ruhig. Unternehmensnachrichten lagen vor dem verlängerten Osterwochenende kaum vor und auch die am Nachmittag gemeldeten US-Daten wirkten sich nicht merklich aus.

Die veröffentlichte Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe war überraschend gestiegen. Mit Spannung erwartet wird jetzt der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Rekordjagd am Donnerstag fort.

Bereits zur Börseneröffnung zog der DAX an und konnte erneut einen neuen Rekord aufstellen. Im Handelsverlauf schob er seine Bestmarke noch weiter nach oben. Am Abend stand noch ein Plus von 0,66 Prozent auf 15.107,17 Punkte an der DAX-Tafel. Das Tageshoch lag indes bei 15.110,92 Punkten.

Positive Impulse kamen aus Asien und den USA: So hellte sich die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie überraschend deutlich auf. Zudem kam das billionenschwere Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden bei den Anlegern gut an.

Bidens Plan sieht unter anderem die Modernisierung von Straßen, Brücken, mehreren Flughäfen sowie Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und die Elektromobilität vor. "Biden nutzt geschickt einen schon länger anhaltenden Stimmungswandel in der US-Bevölkerung", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Waren die Amerikaner stets skeptisch gegenüber einer starken Stellung des Staates, hat sich in den vergangenen Jahren hierbei ein Paradigmenwechsel vollzogen." Das Meinungsforschungsinstitut Gallup habe berichtet, dass sich erstmals eine Mehrheit der Amerikaner für einen starken Staat ausspreche.

WALL STREET

Die starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag sorgten an den US-Börsen am Montag für Pluszeichen.

Der Dow Jones ging am Montag etwas fester in die Sitzung und legte dann weiter zu. Dabei erreichte er zeitweise ein neues Rekordhoch. Den Handel verließ er letztendlich noch 1,13 Prozent stärker bei 33.527,19 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte Gewinne einfahren. Er ging mit einem Plus von 1,67 Prozent bei 13.705,59 Zählern in den Feierabend.

Überraschend starke heimische Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Montag steil nach oben getrieben. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 markierten am ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende neue Rekordhochs. Schon die am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten übertrafen die Erwartungen der Ökonomen deutlich. Die USA verzeichneten im vergangenen Monat den stärksten Stellenaufbau seit August.

Der am Montag veröffentlichte ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe zog im März ebenfalls unerwartet stark an auf seinen bisher höchsten Stand. Der Service-Sektor war, unter anderem wegen der Schliessung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen, besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen und dürfte entsprechend profitieren, wenn die Bürger in den kommenden Monaten Aktivitäten wie Restaurantbesuche oder Reisen nachholen, die ihnen während der pandemiebedingten Lockdowns versagt waren. Damit verstärken sich die Hoffnungen auf eine deutliche konjunkturelle Erholung in den USA. Dass der Auftragseingang der US-Industrie im Februar zurückging, fiel nicht ins Gewicht.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es im Dienstagshandel bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei fällt derzeit um 0,94 Prozent zurück auf 29.805,16 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,32 Prozent nach auf 3.473,32 Zähler. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 1,97 Prozent aufwärts auf 28.938,74 Punkte. Dort wird am Dienstag nach Ostern noch nicht wieder gehandelt.

Nach den Osterfeiertagen verläuft der Handel in Asien zunächst nur schleppend.

