Märkte in Fernost uneins

An den Börsen in Fernost herrscht am Freitag Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich am Donnerstag ohne große Impulse.

Der ATX pendelt in einer engen Range um die Nulllinie, nachdem er bereits kaum verändert gestartet war. Letztlich beendete er den Handel 0,19 Prozent fester bei 3.543,52 Zählern.

In Wien sowie an den europäischen Leitbörsen etablierte sich nach negativen Vorgaben von der Wall Street noch kein klarer Richtungstrend. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorüber, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In den USA und Asien nehmen die Infektionen deutlich zu und die vierte Welle hat auch Europa fest im Griff. Dies könnte international weiterhin belasten.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich im Donnerstagshandel freundlich.

Der DAX eröffnete nahezu unbewegt, konnte anschließend aber auf grünes Terrain ansteigen. Der deutsche Leitindex beendete den Tag schlussendlich 0,33 Prozent fester bei 15.744,67 Indexpunkten.

Auf dem Höhepunkt der Quartalsberichtssaison der Unternehmen konnte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zunächst behaupten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex die Marke von 15.700 Punkten erneut nicht nachhaltig überwinden können, der Weg zurück zum bisherigen Rekord von 15.810 Punkten bleibt damit steinig. Von den internationalen Börsen kamen gemischte Vorgaben: Verlusten an der Wall Street standen überwiegend solide Börsen in Fernost gegenüber. Ansonsten warteten die Anleger bereits gespannt auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, hieß es am Markt.

Bestimmt wurde das Börsengeschehen von zahlreichen Geschäftszahlen. Allein sechs der 30 Unternehmen aus dem DAX berichteten über ihre Entwicklung. Zudem legten zahlreiche MDAX-Unternehmen Zahlen vor. Hinzu kamen diverse Firmen aus dem SDAX.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Donnerstag optimistisch.

Der Dow Jones konnte zum Ertönen der Startglocke nur marginal zulegen. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch weiter in die Gewinnzone vordringen und gewann bis Handelsende 0,78 Prozent auf 35.064,25 Punkte. Auch der NASDAQ Composite eröffnete knapp im Plus und konnte die Gewinne weiter ausbauen. Er stand schlussendlich 0,78 Prozent höher bei 14.895,12 Zählern.

Wegen der Corona-Pandemie verschärfen die USA die Einreiseregeln, und in China beschränken die Behörden die Reisetätigkeit massiv. Die jüngst schwachen Daten zum Arbeitsmarkt entfachten keinen Konjunkturoptimismus und dürften daher nicht dazu führen, dass sich die US-Notenbank bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik zur Eile gedrängt sieht. Aus Sicht des Vize-Chairmans der Federal Reserve Richard, Richard Clarida, dürfte die Fed die erste Zinserhöhung erst Anfang 2023 in Betracht ziehen. Dies beruhigt die Lage am Aktienmarkt.

Vor dem Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag lieferten die wöchentlichen Daten das letzte Indiz, wie es am Arbeitsmarkt in den USA läuft. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist gesunken - exakt im prognostizierten Rahmen. Händler sprechen von einer Punktlandung. "Die Arbeitslosigkeit fällt höher als vor der Pandemie aus, und die Zentralbanken sind der Meinung, dass es immer noch Überkapazitäten am Arbeitsmarkt gibt", sagt Investmentstrategie Caroline Simmons von UBS Global Wealth Management. Letztlich stützt die ultralockere Geldpolitik weiter den Aktienmarkt.

ASIEN

In verschiedene Richtungen geht es am Freitag für die asiatischen Indizes.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei derzeit 0,31 Prozent auf 27.815,46 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,48 Prozent abgibt auf 3.449,85 Einheiten, präsentiert sich der Hang Seng in Hongkong nahezu unverändert bei 26.206,75 Zählern.

Konjunktursorgen überlagern die starken Vorgaben der Wall Street, wo die Kurse am Donnerstag neue Rekordstände erreicht hatten. Anleger fürchten, dass eine neue Pandemiewelle die Erholung der Wirtschaft beenden könnte. Im Hintergrund schwelt auch weiter die Angst vor weiteren regulatorischen Eingriffen Chinas. Dazu steht im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen in der Region längst geschlossen sind, mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juli der wichtigste Wirtschaftsindikator der Woche zur Veröffentlichung an. Bis dahin wollen viele Investoren kein Risiko eingehen.

