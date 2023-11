ATX und DAX vorbörslich wenig verändert -- Asiatische Börsen deutlich im Plus

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start in die neue Handelswoche ab. An den Börsen in Fernost sind am Montag deutliche Gewinne zu beobachten.

AUSTRIA

Die österreichischen Anleger dürften es am Montag nach der starken Vorwoche zunächst etwas ruhiger angehen lassen.

Der ATX steht vor der Eröffnung nahe der Nulllinie.

Der österreichische Aktienmarkt steht vor einem ruhigen Handelsstart, nachdem es in der vergangenen Woche deutlich bergauf ging. Die heimische Börse profitierte dabei von den Aussichten in den USA auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus. Besonders die zinssensiblen Tech-Werte hatten von der Linderung der Zinssorgen profitiert.

In der neuen Handelswoche stehen erneut die Quartalsvorlagen einiger Konzerne auf dem Radar der Anleger. Auch hierzulande nimmt die Berichtssaison an Fahrt auf. Am Wochenende hatte Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway ihre Bücher geöffnet und einen deutlichen Gewinnsprung verkündet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag zum Handelsstart keine allzu großen Sprünge machen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich nahe des Freitagsschlusskurses.

Nach der starken Vorwoche dürften es die DAX -Anleger am Montag ruhig angehen lassen. In der Vorwoche hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert gelassen. Zudem waren US-Arbeitsmarktdaten schwächer als gedacht ausgefallen. Anleger setzen daher darauf, dass der Zins-Gipfel erreicht sein könnte. Den Aktienmärkten hatte dies Auftrieb gegeben. Allein der DAX gewann auf Wochensicht fast dreieinhalb Prozent. Aus Übersee sind die Vorgaben zum Wochenauftakt positiv. Es dürfte für den DAX aber schwierig werden, an die imposanten Gewinne aus der Vorwoche anzuknüpfen, erwartet Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Anleger müssen jetzt zwischen den unverändert hohen geopolitischen Risiken und den zuletzt positiven Nachrichten von den Notenbanken und vom US-Arbeitsmarkt abwägen."

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung bereits im Plus und stieg anschließend weiter. Letztendlich ging er 0,66 Prozent fester bei 34.061,19 Einheiten ins Wochenende. Der technologielastige NASDAQ Composite legte zum Start ebenfalls zu und bewegte sich auch im weiteren Tagesverlauf in der Gewinnzone. Zum Feierabend notierte er schließlich 1,38 Prozent höher bei 13.478,28 Zählern.

Am Vortag hatte der positiv aufgenommene Zinsentscheid der US-Notenbank Fed stützend gewirkt. Die Federal Reserve hat, wie weitgehend erwartet, den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent unverändert gelassen, aber die Möglichkeit offengehalten, die Zinsen später weiter zu erhöhen. Powell äußerte sich dennoch zuversichtlich, dass die bisherigen Zinserhöhungen ihre Wirkung entfalten werden, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung. Am Markt interpretierte man Powells Aussagen so, dass es wohl keine weiteren Zinserhöhungen im aktuellen Wirtschaftszyklus geben werde.

Vor dem Wochenende stützte nun der vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht. Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat sich das US-Jobwachstum im Oktober merklich abgeschwächt. So entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat lediglich 150.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte waren von 170.000 ausgegangen.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem Apple und Coinbase mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger.

ASIEN

Die asiatischen Börsen legen einen sehr starken Start in die neue Handelswoche hin.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zwischenzeitlich um 2,17 Prozent auf 32.642,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite stellenweise 0,70 Prozent auf 3.052,09 Stellen. In Hongkong legt der Hang Seng zeitweise 1,54 Prozent auf 17.936,06 Einheiten zu.

An den asiatischen und australischen Börsen folgen Anleger am Montag den festen Vorgaben der Wall Street. Dort hatte die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, die Aktienkurse nach oben und die Rentenrenditen nach unten getrieben. Untermauert wurde dies vom US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der schwächer als gedacht ausgefallen war. An den Aktienmärkten in Ostasien geht es auf die höchsten Stände seit knapp einem Monat.

Angeführt werden die Märkte von der Börse in Südkorea. Getrieben wird die Rally in Seoul von einem temporären Verbot von Leerverkäufen. Die Finanzaufsicht hat das Verbot bis Ende Ende Juni 2024 wieder in Kraft gesetzt, um insbesondere Privatanleger vor Wetten auf fallende Kurse zu schützen. 2021 war ein entsprechendes Verbot aufgehoben worden. Händler sprechen nun von massiven Eindeckungen nach dem Leerverkaufsverbot.

