Zinsängste und Rezessionssorgen: ATX verbucht Verluste -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus

Der heimische Aktienmarkt gibt zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex schafft am Vormittag nur kurzzeitig den Sprung ins Plus. Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zur Wochenmitte in der Verlustzone.

Der ATX notierte bereits kurz nach Handelsstart im Minus und behält seine negative Tendenz anschließend bei.

Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen nach klar negativen Vorgaben aus Asien und von der Wall Street die Minuszeichen.

Die Zinserhöhungswartungen sind zuletzt etwas größer geworden, was den robusten Konjunkturzahlen vor allem in den USA zugeschrieben werden darf, schrieben die Helaba-Analysten. Dies belastet weiterhin international die Anlegerstimmung.

Am heimischen Aktienmarkt rückte ZUMTOBEL mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Mittwoch nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,27 Prozent tiefer bei 14.304,95 Punkten. Im Laufe des Vormittags drehte er kurzzeitig in die Gewinnzone, gibt aktuell aber erneut nach.

Dass die deutsche Industrieproduktion im Oktober zum Vormonat weniger als erwartet zurückgegangen und im September stärker als zunächst berichtet gestiegen war, half dem DAX nicht.

"Die Tristesse geht weiter", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Seit dem steilen Anstieg Anfang November als Reaktion auf die rückläufige US-Inflationsrate pendelt der deutsche Leitindex per saldo seitwärts." Ein Ausbruch über die Marke von 14.600 Punkten "ist mit den gestrigen Verlusten an den US-Börsen erst mal in weitere Ferne gerückt." Nach unten könnte indes der Bereich um 14.150 - das untere Ende der Handelsspanne der vergangenen dreieinhalb Wochen - "eine bedeutende Marke werden".

Es sei indes nicht untypisch, dass die Investitionsbereitschaft in Richtung Jahresende nachlasse, betonte der Experte. Zudem sei vor den anstehenden Zinssitzungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) "die Angst noch einmal größer, auf der falschen Seite positioniert zu sein".

An den US-Börsen war es am Dienstag wegen der Sorgen vor einer sich weiter drehenden Zinsspirale erneut bergab gegangen. Auch in China und Hongkong gab es Kursverluste, da weitere Lockerungen der Null-COVID-Politik von schwachen chinesischen Außenhandelsdaten in den Hintergrund gedrängt wurden. Von diesem Abschwung sei auch Deutschland deutlich betroffen, betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets unter Verweis auf das deutlich geschrumpfte Handelsvolumen beider Länder im November.

WALL STREET

Nach dem schwachen Wochenauftakt behielten die grossen US-Aktienindizes am Dienstag ihre negative Tendenz bei.

Der Dow Jones gab um 1,03 Prozent auf 33.596,51 Punkte ab. Der NASDAQ Composite schloss daneben 2,00 Prozent tiefer bei 11.014,89 Zählern.

Anleger verarbeiteten weiter die relativ guten US-Konjunkturdaten, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden. Laut Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, werden solche Nachrichten zuletzt von ihnen als eher schlechte Nachricht für Aktien und Anleihen interpretiert. Schuld daran sei die Schlussfolgerung, dass die US-Notenbank Fed so schnell nicht dazu in der Lage sein wird, angesichts der anhaltend hohen Inflation wieder zu einer weniger strengen Geldpolitik überzugehen. Gleichzeitig gebe es aber auch noch keine wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen nachhaltigen Aufschwung.

ASIEN

An den Börsen in Fernost dominierten am Mittwoch die Bären.

Der Nikkei gab in Tokio letztlich 0,72 Prozent auf 27.686,40 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,40 Prozent tiefer bei 3.199,62 Zählern. In Hongkong verlor der Hang Seng bis zum Handelsende deutliche 3,22 Prozent auf 18.814,82 Punkte.

Die bekannte Kombination aus Zinsängsten und Rezessionssorgen bremste am Mittwoch die asiatischen Börsen. Bereits an der Wall Street hatte diese Kombination am Vorabend für Verkäufe gesorgt. Die Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung waren am Vorabend durch entsprechend kritische Äußerungen aus dem Kreise großer US-Banken geschürt worden. Verstärkt werden diese durch erneute Belege über die wirtschaftliche Schwäche in China bzw. der globalen Konjunktur. Denn die chinesischen Exporte sind im November den zweiten Monat in Folge gefallen - mit zunehmender Dynamik. Die Ausfuhren sanken um 8,7 Prozent im Jahresvergleich nach 0,3 Prozent im Oktober. Der Markt hatte den Rückgang mit lediglich 2 Prozent prognostiziert. Die Importe brachen um 10,6 nach zuletzt 0,7 Prozent Minus ein.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX