ATX vor freundlichem Start -- DAX fester erwartet -- Börsen in Fernost uneins

An der heimischen Börse dürfte der Handel am Donnerstag freundlich verlaufen, während auch in Deutschland Gewinne verzeichnet werden dürften. Die asiatischen Märkte weisen daneben unterschiedliche Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse dürften sich am Donnerstag aus der Deckung wagen.

Der ATX wird mit etwas höheren Notierungen erwartet.

Der Wiener Aktienmarkt war zur Wochenmitte von einer gewissen Zurückhaltung geprägt, am Donnerstag dürften sich Anleger nun aber wieder optimistischer zeigen.

Das am Mittwoch nach dem europäischen Börsenschluss veröffentlichte Protokoll der Zinssitzung der US-Notenbank von Mitte März hatte jüngste Signale bestätigt. Die Notenbanker betonten laut Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets ihre Zuversicht in die Erholung der Wirtschaft und spielten Inflationsängste herunter. Allerdings sei es schon gewagt von der Fed, davon auszugehen, dass der zuletzt aufgekommene Inflationsdruck wieder nachlassen werde, fuhr McCarthy fort. Schließlich zeige die Vergangenheit, wie schwierig eine deutlicher anziehende Inflation unter Kontrolle zu bringen sei. So steht laut Experten die lockere Geldpolitik durchaus im Kontrast zu den guten Konjunkturperspektiven, die eigentlich eine etwas straffere Hand erwarten lassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte nach dem Fed-Protokoll am Donnerstag Gewinne einfahren.

Der DAX verbucht vorbörslich Aufschläge.

Die Aussicht auf eine noch lange Zeit ultralockere US-Geldpolitik liefert dem DAX am Donnerstag zunächst ein wenig Rückenwind. Mit Blick auf den rekordhohen deutschen Leitindex sehen Experten nach der Rally der letzten Wochen allerdings zunehmend das Risiko eines zumindest kleineren Rückschlags. "Insgesamt deutet vieles auf eine ausgedehntere Kurskonsolidierung hin", glaubt Andreas Lipkow von Comdirect. Zumindest ein Test der Marke von 15.000 Punkten sei nicht ausgeschlossen.

WALL STREET

Am Mittwoch war an den US-Börsen kaum Bewegung erkennbar.

Der Dow Jones ging kaum fester in den Handel und konnte sich im weiteren Verlauf zeitweise nur leicht nach oben kämpfen. Schlussendlich wies er ein Plus von 0,05 Prozent auf 33.446,26 Punkte aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas leichter. Auch anschließend tendierte er um die Nulllinie und gab zum Handelsschluss noch 0,07 Prozent auf 13.688,84 Punkte nach.

Die schnell fortschreitende Impfkampagne in den USA stabilisierte die Märkte, so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Geldpolitische und fiskalische Hilfsmaßnahmen unterstützten die Erholung des Arbeitsmarktes und der Industrie. Dennoch belastete die Sorge, dass die Lockerungen der Beschränkungen in Kombination mit der aufgestauten Verbrauchernachfrage die Inflation in die Höhe treiben und die Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinsen früher als erwartet wieder zu steigern. "Wenn man all das Geld sieht, das in das System und in die Taschen der Menschen gepumpt wurde, das aber bislang noch nicht ausgegeben wurde, dann weiß man, dass eine steigende Inflation irgendwann kommen wird", so Brian Walsh von Walsh & Nicholson Financial Group.

Am Abend wurde dann das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Die Entwicklung der Wirtschaft sei noch nicht am gewünschten Ziel angekommen, weswegen sich am Kurs der Fed zunächst nichts ändere, so das Institut.

ASIEN

Im Donnerstagshandel könne sich die asiatischen Märkte nicht für eine einheitliche Richtung entscheiden.

Während der japanische Leitindex Nikkei um 0,25 Prozent auf 29.656,78 Punkte zurückfällt, sieht das Bild an den anderen Handelsplätzen in Fernost etwas freundlicher aus.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite immerhin 0,22 Prozent auf 3.487,37 Zähler zu. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,99 Prozent auf 28.959 Einheiten.

Überwiegend aufwärts geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten - am meisten tut sich in Hongkong. An den anderen Plätzen tut sich nach in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street wenig; Japan bildet dabei das Schlusslicht.

Zur insgesamt positiven Stimmung trägt laut Beobachtern das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Vorabend bei, demzufolge die Notenbanker weiter zuwarten wollen, bis ihre Ziele erreicht sind, ehe sie an eine restriktivere Geldpolitik denken. Ähnlich gestaltet sich die Lage in Australien, folgt man den Analysten der HSBC. Dort habe die Notenbank Bereitschaft signalisiert, die Wirtschaft des Landes auch eine Zeit lang heiss laufen zu lassen. Hinzu kommt eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, wie eine neue Untersuchung der monatlichen Jobangebote zeigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX