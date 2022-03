Russland kurz vor Zahlungsausfall: Asiens Börsen überwiegend deutlich tiefer

Der heimischen Aktienmarkt zog am Dienstag deutlich an. Die deutsche Börse stabilisierte sich. Die US-Börsen schlossen am Dienstag uneinheitlich. In Fernost geht es mehrheitlich nach unten.

AUSTRIA

Anleger fassten hierzulande am Dienstag wieder Mut.

Der ATX konnte sich nach einem Start mit roten Vorzeichen rasch ins Plus vorarbeiten und baute die Zugewinne dann deutlich aus. Zwar grenzte der Leitindex die Gewinne am Nachmittag wieder etwas ein, doch schloss er am Abend immernoch 1,80 Prozent stärker bei 2.972,99 Zählern.

Marktbeobachter verwiesen auf die stark überverkaufte Marktlage und leichte Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt. Das russische Militär setzte nach eigenen Angaben am Dienstag eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft. Die Lage bleibe aber angespannt, hieß es weiter.

Weiter im Blick der Anleger blieben auch die als Folge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationsängste. Europaweit zählten Aktien von Banken und Versicherern zu den größeren Gewinnern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich nach seiner schwachen Vortagesentwicklung.

Der DAX wechselte nach einem deutlich schwächeren Start mehrfach das Vorzeichen und ging letztlich mit einem minimalen Minus von 0,02 Prozent bei 12.831,51 Punkten in den Feierabend.

Das Marktgeschehen wurde nach wie vor vom anhaltenden Krieg in der Ukraine und dessen weitreichenden Folgen bestimmt. Zuletzt trieb eine Kreise-Meldung, wonach US-Präsident Joe Biden noch heute einen US-Importstopp für Öl, Flüssiggas (LNG) und Kohle aus Russland verhängen will, die Ölpreise noch weiter an.

Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect hatte bereits zu Handelsbeginn prognostiziert, dass der Dax "unter hoher Volatilität einen Kursboden suchen dürfte". Andere Beobachter sehen den Markt nach den zuletzt heftigen Verlusten zwischen Hoffen und Bangen. Eine Lösung des Ukraine-Konflikts sei derzeit zwar nicht in Sicht, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Allerdings seien Wetten auf sinkende Kurse bei Aktien und die Absicherungen gegen fallende Kurse auf einem Höchststand seit mehreren Jahren. Entsprechend könnten Nachrichten wie etwa ein Waffenstillstand in der Ukraine zu einer massiven Eindeckung von Anlegern führen, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten.

WALL STREET

Die Wall Street hat den Dienstagshandel mit Verlusten beendet.

Der Dow Jones zeigte sich volatil und pendelte häufiger zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Am Ende ging es abwärts: Das Börsenbarometer schloss mit einem Abschlag von 0,57 Prozent bei 32.631,72 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schwankte stark, am Ende ging es 0,28 Prozent auf 12.795,55 Punkte abwärts.

Positiv aufgenommene wurden Berichte, wonach die Europäische Union eine gemeinsame Finanzierung von Energie- und Verteidigungsausgaben anstrebe. Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich diese Woche in Versailles, um Pläne zur Verringerung ihrer Abhängigkeit von russischer Energie zu debattieren. Die Hoffnung, dass die europäischen Länder durch eine grosse gemeinsame Anleiheemission eine finanzielle Atempause erhielten, stütze die Aktienmärkte etwas, sagt Analystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Belastend wirkte andererseits, dass die jüngst dritte Gesprächsrunde zwischen Delegierten Russlands und der Ukraine praktisch ergebnislos geblieben ist und Russland den Angriffskrieg auf ukrainische Städte ohne Unterlass fortsetzt. Zudem steigen die Erdölpreise weiter. Nun denkt auch Russland über ein Embargo für Ölexporte nach, nachdem am Wochenende aus den USA eine Diskussion angestossen worden war, keine Energie mehr aus Russland zu beziehen.

ASIEN

Am Mittwoch zeigen sich asiatischen Börsen mehrheitlich in Rot, lediglich in Japan geht es leicht bergauf.

In Japan legt der Leitindex Nikkei um 0,04 Prozent auf 24.801,38 Punkte zu (07:05 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland geht es dagegen kräftig nach unten, wo die Anleger dem Börsenparkett fern bleiben und den Shanghai Composite um 3,92 Prozent auf 3.164,45 Punkte abwärts schicken. Auch in Hongkong herrscht weiterhin hoher Verkaufsdruck vor: Der Hang Seng verliert 3,00 Prozent auf 20.143,36 Punkte.

Die Ausverkaufsstimmung an den asiatischen Börsen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich zur Wochenmitte beruhigt. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. Grundsätzlich bleibt die Lage aber fragil und volatil.

Bremsend wirkt der weitere Anstieg der Ölpreise. Die neuen 14-Jahreshochs werden aber zunächst nicht mehr erreicht. Für den jüngsten Aufwärtsimpuls sorgten die USA mit der Ankündigung, kein Öl aus Russland mehr beziehen zu wollen.

Neue Konjunkturdaten sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. In China sind die Verbraucherpreise im Februar um 0,9 Prozent zum Vorjahr exakt so gestiegen wie erwartet und in Japan ist das BIP-Wachstum im vierten Quartal 2021 auf 1,1 Prozent einen Tick nach unten revidiert worden. Dass die gedämpfte Teuerung in China der Notenbank laut Marktteilnehmern Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur eröffnet, half den Kursen nur anfangs, ehe ein scharfer Richtungswechsel einsetzte.

