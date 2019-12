ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen unentschlossen

Der Anleger am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt halten sich am Montag zurück. Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegt sich am Montag wenig.

Der Leitindex ATX hat wenig verändert eröffnet und bewegt sich auch anschließend nur seitwärts.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Laut Marktbeobachtern halten sich die Anlegern im Vorfeld der im Wochenverlauf noch anstehenden Unterhauswahl in Großbritannien sowie der Notenbankentscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks zurück.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrscht zum Wochenstart Zurückhaltung.

Der DAX startete 0,14 Prozent höher bei 13.147,57 Punkten und tendiert auch im weiteren Handelsverlaug kaum verändert.

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China sind gezeichnet vom Handelsstreit mit den USA. Die chinesischen Ausfuhren im November waren überraschend gefallen. Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im Zollstreit gab es zuletzt nicht.

"So kurz vor dem Jahresende wollen jetzt alle vermeiden, sich falsch zu positionieren", sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Wichtige Großereignisse wie die Wahl in Großbritannien, die an diesem Donnerstag ansteht, bremsten vorerst die Risikobereitschaft. Starke US-Arbeitsmarktdaten, die vor dem Wochenende die New Yorker Börsen beflügelten, hatten beim Dax am Freitag schon gewirkt.

Auf der Agenda in dieser Woche stehen zudem die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank, bevor am 15. Dezember weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China in Kraft treten könnten - wenn es denn nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersehnten ersten Teilabkommen kommt. Dazu gab es aber in den vergangenen Tagen oft widersprüchliche Aussagen, vor allem von US-Präsident Donald Trump. Weitere Zölle würden die Verhandlungen ausbremsen und die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Handelsdeals drastisch reduzieren, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Die Aktien von OSRAM stehen nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch ams im Fokus.

WALL STREET

Vor dem Wochenende haben Anleger an der Wall Street kräftig zugegriffen.

Der Dow Jones zeigte sich während der gesamten Sitzung freundlich und legte zum Sitzungsende um 1,22 Prozent auf 28.015,06 Punkte zu. Mit dem NASDAQ Composite ging es ebenfalls bergauf. Er verbesserte sich um 1,00 Prozent auf 8.656,53 Zähler.

Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht für November hat der Wall Street am Freitag zu einem deutlichen Plus verholfen. Mit 266.000 neu geschaffenen Stellen wurde die Prognose von 187.000 klar übertroffen. Zudem wurde der Vormonatswert kräftig nach oben revidiert. Das spricht für eine sehr robuste US-Wirtschaft. Weil zugleich auch die Entwicklung der Stundenlöhne etwas unter der Erwartung blieb, geht von den Daten kaum Druck auf die US-Notenbank in Richtung einer lockereren Geldpolitik aus. Die Fed tagt in der kommenden Woche.

Auch die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember deutlich aufgehellt und die Erwartungen klar übertroffen. Allerdings standen die Daten im Schatten des US-Arbeitsmarktberichts.

ASIEN

Die asiatischen Indizes schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Japan schloss der Nikkei 0,33 Prozent fester bei 23.430,70 Punkte.

Dagegen treten die Börsen in China quasi auf der Stelle. Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland aktuell (09:45 Uhr) 0,08 Prozent hinzugewinnt auf 2.914,48 Zählern, fällt der Hang Seng in Hongkong um 0,01 Prozent auf 26.494,73 Einheiten.

Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stützen die Kurse. Für Zurückhaltung sorgt jedoch, dass ab dem 15. Dezember weitere neue Strafzölle auf chinesische Importe in die USA drohen, denn bislang haben sich beide Seiten nicht auf ein Handelsabkommen einigen können.

Gemischte Impulse liefern daneben neue Konjunkturdaten aus der Region.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa