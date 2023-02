ATX und DAX schwach -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Abgaben

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren vor dem Wochenende mit Verlusten. An den Märkten in Fernost geht es am Freitag überwiegend abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Handel ist am Freitag von Abschlägen geprägt.

Der ATX verliert kurz nach Handelsbeginn 0,73 Prozent auf 3.449,62 Zähler.

Nach den schwächeren Vorlagen von der Wall Street setzen sich auch an anderen Märkten die Gewinnmitnahmen fort. Der Markt dürfte nach einer Woche mit einer Flut von Unternehmenszahlen erst einmal konsolidieren, heißt es. "Umschichtungen zwischen einzelnen Aktien und Sektorrotation dürften den Ton angeben", so ein Händler.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zeigen sich vor dem Wochenende von ihrer vorsichtigen Seite.

Der DAX gibt zum Handelsstart 0,54 Prozent auf 15.438,94 Punkte ab.

Der DAX kommt am Freitag zunächst weiter von seinem Vortageshoch seit einem Jahr zurück. Am Donnerstagvormittag war der DAX noch bis auf 15.658 Punkte gestiegen, dann schmolzen die Kursgewinne bereits zusammen. An der Wall Street ging es am Abend nach dem europäischen Handelsende weiter bergab, und auch von Asiens Börsen kommen am Morgen eher schwächere Vorgaben. Angesichts zuletzt wieder hochgekochter Zinssorgen sehen die Experten der Credit Suisse die Anleger bereits in Habachtstellung vor den US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten im Donnerstagshandel tiefer.

Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,73 Prozent bei 33.700,54 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor 1,02 Prozent auf 11.789,58 Zähler.

Anleger an der Wall Street waren am Donnerstag nur zeitweise in Kauflaune - zwischenzeitlich beflügelten positive Geschäftsberichten. Anleger suchten übergeordnet nach Argumenten für den Kauf von Aktien und werden in Deutschland fündig, wo die Inflationsdaten im Januar deutlich niedriger ausgefallen sind als befürchtet. Sollte sich der Trend sinkender globaler Inflationsraten verfestigen, wäre dies ein Argument für weniger stark steigende Letzinsen - eine Spekulation, die Aktienanlegern in die Karten spielt.

Zuletzt hatten Vertreter der US-Notenbank klar kommuniziert, dass die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter steigen müssten. Doch offenbar suche der Markt nach jedem Strohhalm, um zu einer etwas genehmeren Überzeugung zu gelangen, heißt es im Handel. Etwas schwächer als gedacht ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten stützten die Hoffnungen immerhin auf ein Nachlassen von Inflation und Straffungen der Geldpolitik . Denn gerade der zuletzt äußerst robuste Arbeitsmarkt hatte Zinssorgen wieder hochkochen lassen. "Die Inflation wird schwerer zu zähmen sein, so die weit verbreitete Meinung. Die Zentralbanken werden viel länger damit beschäftigt sein müssen, als viele Anleger denken", warnte Investmentstratege Niall O'Sullivan von Neuberger Berman vor zu viel Optimismus im Markt.

ASIEN

Die größten Börsen Asiens geben vor dem Wochenende mehrheitlich ab.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.24 Uhr MEZ) 0,28 Prozent höher bei 27.662,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,4 Prozent auf 3.257,23 Zähler. In Hongkong geht es deutlich abwärts: Der Hang Seng notiert 1,78 Prozent niedriger bei 21.239,64 Indexpunkten.

Überwiegend im Minus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Auf den Aktienkursen lasten negative Vorgaben der US-Börsen, die in Reaktion auf steigende Marktzinsen am Donnerstag deutliche Verluste eingefahren haben. Die Tokioter Börse liegt derweil gegen die regionale Tendenz leicht im Plus, gestützt von guten Geschäftszahlen heimischer Unternehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX