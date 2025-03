Absturz an den US-Märkten: ATX mit wenig Bewegung stabil -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich der Leitindex stabil. Der DAX legt unterdessen zu. In Fernost dominierten nur in Teilen die Verkäufer das Geschehen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich stabil.

Der ATX startete bei 4.199,61 Punkten und legte im Verlauf zu, zuletzt pendelte das Börsenbarometer um die Nulllinie.

Nach der jüngsten Stabilisierung ist es zu Wochenbeginn an den US-Börsen zu einem starken Kursrutsch vor allem bei Technologiewerten gekommen. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und des Kahlschlags am Staatsapparat macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit, berichtete ein Marktbeobachter.

Der Datenkalender hat heute Einträge zu bieten, die normalerweise für das Geschehen an den Finanzmärkten keine große Bedeutung haben. Dennoch ist sowohl die NFIB-Umfrage nicht uninteressant als auch der JOLTS (Job Openings and Labour Turnover Survey), hieß es in einem Helaba-Kommentar zu den anstehenden US-Daten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag geht es am Dienstag nach oben.

Der DAX gewann zum Auftakt 0,26 Prozent auf 22.680,39 Punkte und bleibt auch im Verlauf auf grünem Terrain.

Ungeachtet der Anlegerflucht an den US-Börsen zeigt sich der deutsche Aktienmarkt damit am Dienstag mit moderaten Gewinnen. Grund dafür ist auch die erneut signalisierte Verhandlungsbereitschaft der Grünen mit Blick auf eine mögliche Zustimmung zum geplanten milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von Union und SPD. Ohne das geplante Finanzpaket würde Union und SPD die finanzielle Grundlage für die ab Donnerstag avisierten Koalitionsverhandlungen fehlen. Die Grünen-Fraktionsspitze hatte ursprünglich mitgeteilt, die entsprechenden Grundgesetzänderungen, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag erforderlich ist, nicht mitzutragen.

Den neuerlichen Kursverfall jenseits des Atlantik aufgrund zunehmender Rezessionssorgen hat der DAX mit zwei schwachen Tagen offenbar bereits vorweggenommen. Von seinem Rekord am Donnerstag bei 23'475 Punkten hatte der deutsche Leitindex zuletzt um bis zu 4 Prozent korrigiert - zurück an die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag deutlich abwärts.

Der Dow Jones verabschiedete sich 2,08 Prozent tiefer bei 41.912,35 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite sackte daneben um 4,00 Prozent auf 17.468,32 Punkte ab.

Nach der jüngsten Stabilisierung ist es an den US-Börsen am Montag zu erheblichen Kursverlusten bei Technologiewerten gekommen. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und dem Kahlschlag am Staatsapparat machen sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit. Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die Vereinigten Staaten als grösste Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten. Unter diesen Sorgen litten vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte.

Trump hatte zwar jüngst die Zölle für Waren aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada vorerst wieder ausgesetzt, sofern die Waren unter das Freihandelsabkommen USMCA fallen. Allerdings drohte der Republikaner Kanada mit weiteren Zöllen - besonders im Bereich der Landwirtschaft.

Derweil verdichten sich die Spekulationen, dass Trump bereit ist, Härten in der Wirtschaft und auf den Märkten in Kauf zu nehmen, um langfristige Ziele wie Erhebung von Importzöllen und eine kleinere Regierung zu erreichen. Trump sagte, die US-Wirtschaft befinde sich in einer "Übergangsphase", und wies damit Bedenken über die Risiken einer Abkühlung zurück.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich nach den kräftigen Kursverlusten an der Wall Street uneinheitlich.

In Tokio verlor der Nikkei 225 0,64 Prozent und schloss bei 36.793,11 Zählern.

In China drehte die Stimmung im Handelsverlauf: Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite die Verlustzone verlassen und zuletzt 0,41 Prozent auf 3.379,83 Punkte zulegen.

In Hongkong schloss der Hang Seng kaum verändert mit einem marginalen Abschlag von 0,01 Prozent beu 23.782,14 Punkten.

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag letztlich mässig beeindruckt vom Einbruch an den US-Börsen gezeigt. In China drehten die Kurse sogar ins Plus. Die Anleger sind allerdings weiterhin nervös. Sie sorgen sich, dass die Zoll- und Ausgabenpolitik von US-Präsident Donald Trump die weltgrösste Volkswirtschaft belasten wird.

In Japan hat sich die heimische Wirtschaft m Schlussquartal 2024 schwächer als erwartet entwickelt. Eine erste Wachstumsschätzung wurde nach unten revidiert - Analysten hatten hingegen mit einer Bestätigung gerechnet. Generell dürfte das Wachstum der japanischen Notenbank Spielraum geben, die geldpolitischen Zügel weiter etwas anzuziehen. Die nächste Zinsentscheidung der Bank of Japan steht in der kommenden Woche auf dem Programm. Der japanische Yen reagierte allerdings kaum auf die Revision der Wachstumsdaten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX